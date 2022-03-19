DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Balkondan ateş açarak komşularını vuran “hanım ağa” sosyal medya fenomeni çıktı
Hull City - Luton Town maçı canlı yayınlanacak mı?
Afrika’nın yarısı Rusya ve Ukrayna'dan buğday alıyor
Ayhan Bilgen 'Sessizlerin Sesi Hareketi'ni başlattı
Bolu Dağı Tüneli'ndeki zincirleme kaza yüzünden otoyolun İstanbul yönü ulaşıma kapandı
Tuba Kavak: “Doğayı ve Hayvanları Seven İnsanlardan Korkmayın!”
Halk TV'de sular durulmuyor! Gazeteci Kahveci de ayrıldı
MSB: 2 terörist etkisiz hale getirildi
1915 Çanakkale Köprüsü dünya basınında!
Bolu Dağı Tüneli zincirleme kaza anı videosu | Bolu Dağı Tüneli kaza videosu
Aziz 18. bölüm izle full tek parça | Show Tv Aziz son bölüm izle | Aziz'in yeni bölümünde neler oldu?
Ukrayna direniyor! 'Putin'in 'B Planı' da başarısız oldu'
Doktoru darp etmekle suçlanan uzman çavuş hakkında son dakika gelişmesi
Yunus Dönertaş kimdir? Yunus Dönertaş öldü mü? Yunus Dönertaş nasıl öldü, öldürüldü mü?
'Kafamız nasıl güzel' diyen adam öldü mü? Yunus Dönertaş öldü mü? I Yunus Dönertaş kimdir?

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Afrika’nın yarısı Rusya ve Ukrayna'dan buğday alıyor

Afrika’nın yarısı Rusya ve Ukrayna'dan buğday alıyor

Afrika'da 25 ülke, her yıl buğday ithalatının üçte birinden fazlasını Rusya ve Ukrayna'dan yapıyor.

33 Dakika Önce
2022-03-19 16:35:01
Afrika’nın yarısı Rusya ve Ukrayna'dan buğday alıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Ticaret ve Kalkınma Konferansının (UNCTAD) yayımladığı rapora göre, kıtada Rusya ve Ukrayna buğdayına bağımlı olan çok sayıda ülke gıda krizi ve fiyat artışlarıyla karşı karşıya.

2018-2020'de Rusya'dan 3,7 milyar dolarlık, Ukrayna'dan ise 1,4 milyar dolarlık buğday ithal eden Afrika ülkeleri toplam ithalatının yüzde 44'ünü bu iki ülkeden gerçekleştirdi.

Halihazırda 25 ülke, ithal ettiği buğdayın üçte birinden fazlasını bu iki ülkeden karşılarken, bazı ülkelerde bağımlılık oranı yüzde 90'ının bile üzerine çıkıyor.

Somali ve Benin buğday ithalatının yaklaşık yüzde 100'ünü bu ülkelerden yaparken, Mısır'da bu oran yüzde 80'in üzerinde bulunuyor.

Benin, Tanzanya, Sudan, Madagaskar, Kongo, Ruanda ve Senegal gibi 16 ülke ise ithalatın yüzde 50'den fazlasını bu iki ülkeden yapıyor.

Raporda, buğday ihtiyacının bir kısmının kıta içinden tedarik edilmesi mümkün olsa da savaşla birlikte artan gübre fiyatlarının ayrı bir risk faktörü oluşturduğu belirtiliyor. Ulaşım altyapısı ve depolama kapasitesinin zayıf olması sebebiyle kıta genelinde yaşanabilecek fiyat artışlarının nelere yol açabileceği ise tahmin edilemiyor. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş