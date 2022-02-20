DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Yunanistan'da yanan feribottaki Türk vatandaşları Türkiye'ye getirildi
Erdoğan'ın 4 günlük Afrika ziyareti başladı
Son dakika gelişmesi! Donetsk'te çok sayıda patlama duyuldu
Afrika'da 3 ülkeyi birbirine düşüren baraj elektrik üretimine başladı
Kardeşlerim 40. bölüm tek parça izle | Kardeşlerim son bölüm (40.bölüm) HD izle
MSB duyurdu: Taciz ateşi açan 14 PKK'lı etkisiz hale getirildi
Çanakkale Köprüsü ne kadar olacak? Çanakkale Köprüsü ne kadar? Çanakkale Köprüsü geçiş garantisi var mı?
Kaderimin Oyunu 9. bölüm tek parça izle | Kaderimin Oyunu dizisi yeni bölüm (9.bölüm) izle
Erdoğan duyurdu! 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılış tarihi değişti
Adriana Lima 3. kez hamile | Adriana Lima kaç aylık hamile?
İşte ülke ülke elektrik ve doğal gaz fiyatları
Bakan Murat Kurum İklim Şûrası için video mesaj yayımladı
İçel İdman Yurdu - Esenler Erokspor maçı canlı yayınlanacak mı?
HÜDA PAR liderinden hükümete İsrail tepkisi
İskenderunspor AŞ - Bayrampaşaspor maçı canlı nasıl izlenir?

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Afrika'da 3 ülkeyi birbirine düşüren baraj elektrik üretimine başladı

Afrika'da 3 ülkeyi birbirine düşüren baraj elektrik üretimine başladı

Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve Mısır ile Sudan'ın karşı çıktığı Büyük Rönesans Barajı'nda elektrik üretimi başladı.

33 Dakika Önce
2022-02-20 12:42:27
Afrika'da 3 ülkeyi birbirine düşüren baraj elektrik üretimine başladı

Etiyopya basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Abiy Ahmed, resmi olarak baraj üzerindeki hidrolektrik santrallerinde elektrik üretimine başladıklarını bildirdi.

Üretimin ilk etapta 375 megavatlık olacağı aktarıldı.

Etiyopya, Mısır ve Sudan 10 yıldır Büyük Rönesans Barajı konusunda karşı karşıya geliyor.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

AFRİKA'NIN EN BÜYÜK BARAJI ETİYOPYA'DA

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Büyük Rönesans Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı hedefliyor.
Hedasi Barajı anlaşmazlığı

Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.

Etiyopya, tepkilere rağmen barajda ilk ve ikinci dolum işlemini gerçekleştirmişti.
.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş