Afrika'da 3 ülkeyi birbirine düşüren baraj elektrik üretimine başladı

Etiyopya'nın Nil Nehri üzerinde inşa ettiği ve Mısır ile Sudan'ın karşı çıktığı Büyük Rönesans Barajı'nda elektrik üretimi başladı.

Etiyopya basınında çıkan haberlere göre, Başbakan Abiy Ahmed, resmi olarak baraj üzerindeki hidrolektrik santrallerinde elektrik üretimine başladıklarını bildirdi.

Üretimin ilk etapta 375 megavatlık olacağı aktarıldı.

Etiyopya, Mısır ve Sudan 10 yıldır Büyük Rönesans Barajı konusunda karşı karşıya geliyor.

Baraj, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.

AFRİKA'NIN EN BÜYÜK BARAJI ETİYOPYA'DA

Elektrik ihtiyacının yüzde 90'ını hidroelektrik santrallerinden sağlayan Etiyopya, Afrika'nın en büyüğü olacak Büyük Rönesans Barajı ile enerji açığını kapatmayı ve elektrik satmayı hedefliyor.

Hedasi Barajı anlaşmazlığı



Hedasi Barajı, Sudan-Etiyopya sınırına yakın bir bölgede, Nil Nehri'ni yüzde 85 besleyen Mavi Nil Nehri kolu üzerinde yapılması nedeniyle büyük önem taşıyor.



Addis Ababa yönetimi, Mısır ve Sudan ile bir anlaşmaya varmamasına rağmen barajın doldurulmasında ısrar ederken, Kahire ve Hartum yönetimleri, Nil suyunun paydaş ülke başına düşen yıllık paylarının etkilenmemesi için öncelikle üçlü anlaşmaya varılması gerektiğini vurguluyor.



Etiyopya, tepkilere rağmen barajda ilk ve ikinci dolum işlemini gerçekleştirmişti.