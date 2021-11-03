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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / Afganistan'da yabancı para kullanımı yasaklandı

Afganistan'da yabancı para kullanımı yasaklandı

Taliban yönetimi, ekonomik krizdeki ülkede yabancı para birimlerinin kullanılmasını yasakladı. Bu karara uymayanlara yasal işlem uygulanacak.

7 Dakika Önce
2021-11-03 11:10:17
Afganistan'da yabancı para kullanımı yasaklandı

Taliban Sözcüsü Yardımcısı Bilal Kerimi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ülkedeki ekonomik durum ve ulusal çıkarlar nedeniyle herkesten tüm işlemlerde Afgan para birimini kullanmasını istediklerini söyledi.

Esnaf, tüccar ve halktan, ticarette yabancı para birimi kullanmamasını istediklerini ifade eden Kerimi, yabancı para kullanımının ülke ekonomisi üzerinde olumsuz etkilerinin olduğunu ve halka zarar verdiğini vurguladı.

Karara uymayanlara yasal işlem

Kerimi, bu karara uymayanlara yasal işlem uygulanacağını kaydetti.

Afganistan Merkez Bankası, 15 Eylül'de, tüm vatandaşlardan Afgan para biriminin kullanılması konusunda çağrı yapmıştı.

Ülkede nakit yetersizliği ve ekonomik kriz

Taliban'ın, başkent Kabil'i kontrol altına almasının ardından yaklaşık iki hafta kapalı kalan bankalar, halkın nakit ihtiyacına cevap veremiyor.

Para arzının yetersizliği nedeniyle bankaların önünde oluşan uzun kuyruklar devam ediyor.

Hükümetin düşmesiyle dolarda yaklaşık yüzde 15 artış yaşanırken birçok ürünün de fiyatı yükseldi.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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