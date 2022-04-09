ABD yurt dışından yılda 95-110 bin dolar maaşla kamyoncu arıyor

ABD'de nakliye sektöründe oluşan 80 bin kişilik kamyon şoförü açığı yabancı ülkelerden gelen şoförlerle doldurulmaya çalışılıyor.

Pek çok Batı ülkesi, salgının başından beri tedarik zinciri sıkıntıları çekiyor. Amerika'nın en büyük süper market zinciri olan Walmart bu sıkıntıyı aşmak için kendi özel kamyon filosunu kurdu. Düne kadar kamyon şoförlerine yılda 87,500 dolar yıllık maaş veren şirket şimdi de kamyon şoförü bulamaz hale gelince çareyi maaşı yükseltmekte buldu. Dev şirket artık işe yeni başlayacak şoförlere 95 bin ile 110 bin dolar arasında maaş öneriyor.

KIDEME GÖRE DAHA FAZLA KAZANABİLİR

Şirketin ulaşımdan sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Fernando Cortes ve tedarik zincirinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Karisa Sprague Walmart'ın kamyon şoförleriyle ilgili fiyat politikası hakkında, "Şirketimizde tecrübesi ve sınıfına göre sürücüler söz edilen rakamlardan daha fazlasını kazanabilir" ifadelerini kullandı.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan alınan verilere göre, Walmart'ın kamyoncular için verdiği yeni ​​maaş aralığı, ortalama kamyon şoförünün kazandığı yıllık 50 bin 340 doların neredeyse iki katı.

12 HAFTALIK EĞİTİMDEN GEÇİYORLAR

Walmart, verdiği ücretle deneyimli ve işi profesyonel olarak yapmak isteyenleri kendi kurduğu dev filoda istihdam ederek tedarik zincirini güçlendirmeyi planlıyor. Ülke genelinde 12 bin sürücüden oluşan dev bir kadroya sahip olan Walmart, yeni işe aldığı sürücüleri 12 haftalık bir eğitim sürecinden geçirip mezun ediyor. Geçen yıl şirketin Dallas, Dover ve Delaware'deki merkezlerinde eğitim gören sürücüler ehliyetlerini alarak bahsi edilen maaşlarla işe başladı. Şirkette daha önce yeni işe başlayan kamyon şoförleri 87 bin 500 dolar maaş alıyordu.

15 BİN DOLARI BULAN İKRAMİYE

Şirket maaşların yanında kamyon sürücülerine yılda 15 bin doları bulan maaş ikramiyeleri de veriyor. ABD'de kamyoncular tüm malların yüzde 72'sini taşıyor ve bu oran tedarik zincirinin sağlığı açısından kritik bir oran. Beyaz Saray da nakliyat sektörüne daha fazla istihdam için teşvik planı açıkladı.

Kaynak: Karar .