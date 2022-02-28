DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Ukrayna: Rusya 5 bin 300 asker kaybetti
Aziz 15. bölüm tek parça izle | Aziz son bölümde neler oldu? Show TV Aziz yeni bölüm full HD izle
Ukrayna: Rus ordusu yasaklı bombaları kullanıyor
Ericsson şirketinin DEAŞ'a 20 milyon kron rüşvet verdiği ortaya çıktı
İspanya: Daha fazla asker göndereceğiz
Yüzde 11'lik büyümenin keyfini neden süremiyoruz?
Rusya’dan 36 ülkeye uçuş yasağı
Koruma ve Güvenlik Görevlisi alımı iş ilanı 2022| Adalet Bakanlığı 1.125 Koruma ve Güvenlik görevlisi alımı yapacak
Rus ordusu 'özel savaş' durumuna geçti
CTE memur alımı ne zaman başlıyor 2022?
Köpek vahşeti vatandaşı canından bezdirdi
Rus rublesi düştü mü? Ruble ne kadar değer kaybetti?
THY'den Ukrayna ve Moldova açıklaması
Eczacılık taban puanları kaç 2022?
İşaret Dili Tercümanı iş ilanı 2022 | Adalet Bakanlığı 12 işaret dili tercümanı alımı

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ABD, Rusya Merkez Bankası ile işlemleri yasakladı

ABD, Rusya Merkez Bankası ile işlemleri yasakladı

ABD Hazine Bakanlığı, ABD'li kişilerin Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapmasını yasakladı.

2 Saat Önce
2022-02-28 16:28:55
ABD, Rusya Merkez Bankası ile işlemleri yasakladı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu kararın Rusya Merkez Bankası'nın ABD veya ABD'li kişiler tarafından nerede olursa olsun tutulan tüm varlıklarının etkin bir şekilde hareketini kısıtlamayı amaçladığı aktarıldı.

Açıklamada, ABD'li kişilerin Rusya Merkez Bankası, Rusya Ulusal Varlık Fonu ve Rusya Maliye Bakanlığı ile işlem yapmasının yasaklandığı kaydedildi.

Bunun Rusya'nın hızla değer kaybeden para birimini destekleme girişimlerini bozacağı belirtilen açıklamada, bu kararla eş zamanlı olarak Yabancı Varlıkları Kontrol Ofisi'nin (OFAC) Rusya Merkez Bankası ile enerji ile ilgili belirli işlemlere izin vermek için genel bir lisans yayımladığı bildirildi.

Açıklamada, Rus Doğrudan Yatırım Fonu'na da yaptırım uygulanacağı belirtilerek, fonun yönetici şirketi, bir iştiraki ve İcra Kurulu Başkanı Kirill Dmitriev'in de yaptırım listesine alındığı aktarıldı.

"Putin rejiminin Ukrayna'yı işgalini finanse etmek için sermaye toplamasını önlemeyi amaçlıyor"

ABD'nin Ukrayna'ya desteğini göstermeye devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Putin rejiminin Ukrayna'yı işgalini finanse etmek için sermaye toplamasını önlemeyi amaçladığı" ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin bu kararı tek başına almadığı, bunun Avrupa Birliği'nin kısıtlamalarını takip ettiği kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Eylemlerimiz, Ukrayna'ya olan küresel desteği ve Rusya'nın tehditkar, otoriter yöneticilerini çirkin eylemlerinden sorumlu tutma taahhüdünü gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, alınan kararın Rusya'nın istikrarı bozan faaliyetlerini finanse etmek için varlıkları kullanma kabiliyetini önemli ölçüde sınırlayacağını ve Putin ile yakın çevresinin Ukrayna'yı işgalini sağlamak için bağımlı olduğu fonları hedef alacağını belirtti. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş