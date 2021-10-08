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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ABD petrolünde son 7 yılın en yüksek fiyat seviyesi

ABD petrolünde son 7 yılın en yüksek fiyat seviyesi

Batı Teksas türü (WTI) petrolün varili, uluslararası piyasalarda 80 doları aşarak son 7 yılın en yüksek seviyesini gördü.

10 Dakika Önce
2021-10-08 19:33:09
ABD petrolünde son 7 yılın en yüksek fiyat seviyesi

Dün günü 78,30 dolar seviyesinde tamamlayan WTI türü petrolün varili, 17.44'te kapanışa göre yüzde 2,31 artışla 80,11 dolara ulaştı. WTI türü petrolün varil fiyatı, kasım 2014'te 80,98 dolar olan seviyesinden sonraki en yüksek seviyesini gördü. WTI türü petrolün varili 19.06 itibarıyla ise 79,56 dolardan işlem gördü.

Aynı dakikalarda Brent türü ham petrolün varili 83,03 dolardan alıcı buldu.

WTI fiyatlarındaki yükseliş, dünyanın en büyük petrol üreticisi ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden yapacağı satışla artan fiyatlara müdahale edebileceğine ilişkin haberler hakkında ABD Enerji Bakanlığının, "şimdilik" böyle bir planının bulunmadığını belirtmesinin ardından geldi.

Küresel piyasalarda rekor seviyelere ulaşan doğal gaz fiyatları nedeniyle arz kaynaklı endişeler devam ederken, bazı sanayi kuruluşlarının ve elektrik üretim şirketlerinin yakıt olarak petrolü tercih etmesiyle ham petrol talebinin de artması fiyatlardaki yükselişi destekliyor.

Öte yandan, artan enerji fiyatlarına rağmen Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim artışına gitmemesi de arz kaynaklı endişeleri artırarak fiyatların yukarı yönlü hareketine katkıda bulunuyor.

ABD, yüksek petrol fiyatlarının küresel ekonomik toparlanma için tehdit olabileceği gerekçesiyle toplantı öncesinde OPEC+ grubuna üretim artışını hızlandırma çağrısında bulunmuştu. Buna rağmen, OPEC+ grubu, pazartesi günü gerçekleştirdiği toplantıda, daha önce belirlenen üretim planı kapsamında kasım için günlük 400 bin varil üretim artışı kararını koruyacağını belirtmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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