ABD'nin hamlesi sonrası petrolde sert düşüş!

ABD'nin petrol rezervlerinden piyasaya yeni arzı gündeme alması petrol fiyatlarında düşüşe neden oldu.

Petrolde ABD'nin stratejik petrol rezervleriyle ilgili hamleye hazırlandığı haberi aşağı yönlü bir hareket yarattı.

ABD ham petrolü yüzde 5'i aşan düşüşle 102 doların altını görürken, Brent petrol de yüzde 5'e varan gerilemeyle 108 doları gördü.

ABD ham petrolünde yaşanan son düşüşe rağmen Mart ayında fiyatlar yüzde 6 oranında arttı.

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş enerji fiyatlarının yükselmesine yol açarken, ülkeler de enerji fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlamak için farklı yöntemleri devreye alıyor.

Bloomberg'in haberine göre ABD'de Biden yönetimi de bu kapsamda ülkenin stratejik petrol rezervlerini daha çok kullanmaya hazırlanıyor.

Buna göre ABD yönetimi petrol rezervlerinden günde 1 milyon varili piyasaya sunmayı planlıyor. Söz konusu hamlenin aylar sürmesi öngörülürken, Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre toplamda piyasaya sunulan petrol miktarının 180 milyon varil olması hedefleniyor.

Bu hamlenin Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel olarak rezervlerin kullanılması yönündeki yönlendirmesiyle koordineli olması planlanıyor.

Yeni Zelanda Enerji Bakanlığı sözcüsü de Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üye ülke temsilcilerinin Cuma günü acil toplanacağını ve rezervlerden eşgüdümlü satış başlatma konusunda karar alacaklarını belirtti.

DİKKATLER OPEC+ TOPLANTISINDA

Petrol piyasasında dikkatler OPEC+ toplantısına çevrildi.

OPEC+, Ukrayna krizi nedeniyle fiyatlardaki artışa ve tüketicilerin daha fazla arz talebine rağmen, Mayıs ayında petrol üretiminde ılımlı artışa gitme planlarına sadık kalacak görünüyor.

Ağustos 2021'den bu yana üretim hedefini her ay günde 400 bin varil artıran OPEC+ geçen yılki toplantıda üretimi Mayıs ayında günde 432 bin varil artırma konusunda anlaşmıştı.

ABD de dahil olmak üzere petrol tüketicisi birçok ülke, ham petrol fiyatlarının yükselerek bu ay varil başına 139 doların üzerine çıkmasıyla üreticileri üretimlerini daha fazla artırmaya çağırdı. .