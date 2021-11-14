ABD’nin en büyük sinema zincirinden kripto para hamlesi

ABD’nin en büyük sinema zinciri AMC, bugün itibariyle kripto paralar ile ödeme dönemini resmen başlattı.üresel kripto topluluğu, AMC kararını memnuniyetle karşıladı ve şirketi kripto para birimlerinin kitlesel benimsenmesine yaptığı katkılardan dolayı övdü.

Amerika'nın önde gelen sinema zinciri AMC, bugün itibarıyla çevrimiçi ödemelerde Bitcoin, Ethereum, Bitcoin Cash ve Litecoin ödemelerini kabul etmeye başladı. AMC sinemalarında kripto para birimleri ile ödeme dönemi resmen başladı.

AMC sinema zinciri PayPal, Google Pay ve Apple Pay aracılığıyla ödeme seçeneğine hali hazırda sahip. AMC sinema zinciri CEO'su Adam Aron, yakın tarihli bir tweet'te Bitcoin, Ethereum ve Bitcoin Cash gibi kripto paraların ödeme yöntemi olarak popülerlik kazanacağına inandığını belirtti.

AMC, geçtiğimiz dönemde kripto para birimlerini kabul etmeyi planladığını duyurmuştu. Küresel kripto topluluğu, AMC kararını memnuniyetle karşıladı ve şirketi kripto para birimlerinin kitlesel benimsenmesine yaptığı katkılardan dolayı övdü. Bununla birlikte Shiba Inu seçeneğinin masada olduğu da şirket yetkilileri tarafından belirtildi.

Şirket CEO'su Adam Aron, kısa süre önce Twitter'dan yaptığı ankette Shiba Inu'yu ödeme seçeneklerine eklenip eklenmemesini sormuştu. Katılımcıların %80'inden fazlası Shiba Inu'nun olası kabulünü destekledi.

Shiba Inu Parantezi

Shiba Inu rallisi son birkaç günde ivme kaybederken 2021'deki muazzam performansına bakıldığında hala yüksek oranda kâr oranları karşımıza çıkıyor. Bununla birlikte CMC piyasa değeri sıralamasında 11. konumda bulunan SHIB, birçok kripto parayı geride bıraktı. Bir süreliğine de olsa Dogecoin'i piyasa değeri sıralamasında geçen Shiba Inu tekrar ilk 10'un dışına itilse de potansiyel olarak neler yapabileceğini gösterdi.

Shiba Inu kullanım alanları arttıkça benimsenme oranlarının yükselişi kaçınılmaz olacaktır. Küçük çaplı işletmelerin Shiba Inu kabulü etkili olsa da büyük kurumların SHIB adımı atması toplulukta ateşin yükselmesine yol açacaktır.

Kaynak: bitcoinhaber.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.