ABD'li yatırım bankasından ‘Elon Musk’ açıklaması

Dünyanın önde gelen yatırım bankalarından biri olan Morgan Stanley’in tahminlerine göre, 241 milyar dolarlık servetiyle dünyanın en zengin insanı olan Elon Musk, gezegendeki ilk dolar trilyoneri olacak.

Uzmanlar, 50 yaşındaki iş insanın uzay şirketi SpaceX'in uzay endüstrisine yapılan yatırımlarda büyük bir etkiye olduğunu ve dünyanın en değerli şirketi olabileceğini açıkladı.

ABD'li Morgan Stanley bankasından uzmanlar, şimdiye kadar servetinin çoğunu elektrikli otomobil şirketi Tesla'dan kazanan Musk'ın, uzay firması SpaceX'ten çok daha fazla para kazanabileceğini tahmin etti.

"SPACEX TÜM ÖN YARGILARA MEYDAN OKUDU"

SpaceX Escape Velocity başlıklı çalışma kapsamında finans analisti Adam Jones, Musk'ın 2002'de kurduğu şirketin "roketler, fırlatma araçları ve destekleyici altyapı açısından neyin mümkün olduğuna dair her türlü ön yargıya meydan okuduğunu" belirtti.

Jones, "Birden fazla müşteri bize Elon Musk'ın dünyadaki ilk trilyoner olup olmayacağını sordu. Pek çok yatırımcımız SpaceX'in nihayetinde dünyanın en değerli şirketi olabileceğini aktardı.

"GOOGLE'DAN ÖNCE İNTERNET HAKKKINDA KONUŞMAK GİBİ"

SpaceX'in insanları Ay'a götürebilecek Starship gibi yeniden kullanılabilir roketleri ve Mars ile ilgili projeleri yatırımcı beklentilerini değiştirme potansiyeline sahip. Starship'ten önce uzay hakkında konuşmak, Google'dan önce internet hakkında konuşmak gibidir” diye konuştu.

HALİ HAZIRDA DEĞERİ 200 MİLYAR DOLAR OLABİLİR

Diğer taraftan Jones, SpaceX'in halihazırda 200 milyar dolar değerinde olabileceğini ve uzay altyapısı, uydu gözlemleri ve derin uzay araştırmaları da dahil olmak üzere çok sayıda potansiyel endüstriyi kullandığı için değerinin daha da yükselebileceğini tahmin ettiğini açıkladı. Musk'ın yüzde 48'ine sahip olduğu SpaceX, bu ayın başlarında ikincil bir hisse satışında 100 milyar dolar değerindeydi ve bu da onu internet devi ByteDance'in ardından dünyanın en büyük ikinci özel şirketi haline getirdi.

BEZOS'A 42 MİLYAR DOLAR FARK ATTI

Bloomberg milyarderler endeksinin son verilerine göre Musk'ın 241 milyar dolarlık serveti olduğu tahmin ediliyor, bu da onu Bezos'tan 42 milyar dolar daha zengin hale getiriyor. Öte yandan Musk, Ocak 2021'de Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'u geçerek dünyanın en zengin insanı oldu, ancak yılın ilerleyen zamanlarında ikili sürekli yer değişti.

NTV

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.