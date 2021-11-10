ABD’li ünlü yatırımcının Bitcoin pişmanlığı

Research Affiliates şirketinin ünlü kurucusu Rob Arnott, en büyük kripto para olan Bitcon’i 2013'te tanıdığını ve 100 bin dolarlık alım yapmayı düşündüğünü belirterek 'O dönem 'Bilmediğim şeyi almam' dedim. O yatırımı yapsaydım, o para bugün 25 milyon dolar olmuştu' dedi

Yönetimi altında 171 milyar dolarlık varlık bulunan Research Affiliates şirketinin kurucusu Rob Arnott, katıldığı podcast'te Bitcoin almama pişmanlığını anlattı. En büyük kripto parayı 2013'te tanıdığını ve 100 bin dolarlık alım yapmayı düşündüğünü belirten ünlü yatırımcı, "O dönem 'Bilmediğim şeyi almam' dedim. O yatırımı yapsaydım, o para bugün 25 milyon dolar olmuştu" şeklinde konuştu.



Yanlış uyguladığı stratejiler yüzünden bir dönem varlığının 3'te birini kaybeden ancak daha sonra bu meblağı geri kazanan ABD'li ünlü yatırımcı Rob Arnott, Bloomberg'in “What Goes Up” adlı podcast programına katıldı. Bitcoin hakkında 2013 yılında bilgi sahibi olduğunu ve o dönem en büyük kripto parayı büyüleyici bulduğunu belirten Arnott, alım yapmamasının pişmanlığını ise hala yaşadığını söyledi.

“100 bin dolar yatırmayı düşündüm ama…”

Bitcoin'i ilk duyduğunda bunun merkez bankalarına olan bağımlılıktan bir kaçış yaratabileceğini düşündüğünü belirten Arnott şu ifadeleri kullandı:

“Bir liberter olarak Bitcoin'i ilk duyduğumda, merkez bankalarından bir kaçış şansı olabileceğini düşündüm. Büyülendim. Kendi kendime ‘İzlemesi zevkli olacak' dedim. Daha sonra 100 bin dolar yatırıp yatırmama konusunu düşündüm. Bu konuda birçok tartışmanın içine girdim. Sonunda ise ‘Yok yok, ben bilmediğim varlığa para yatıramam. Anlamadığım şeyi alamam. Sadece 1 Bitcoin alacağım' dedim. Eğer o gün 100 bin dolar yatırsaydım, bugün 25 milyon dolarlık değeri olacaktı.”

Hatırlanacağı üzere Bitcoin'in doğuşu da bir finansal krizle birlikte olmuştu. ABD'de emlak balonunun patlaması, 2008 yılında diğer piyasaları da ciddi şekilde etkilemiş ve daha sonra birçok büyük şirketin battığı bir finansal kriz tetiklenmişti. Nakamoto'nun o dönemin ardından yarattığı Bitcoin, ilk yıllarında sorunlar yaşasa da, özellikle son 10 senede açık ara en iyi performans gösteren finansal varlık olmuştu.

Bu hafta tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan ve 68 bin doların da üzerine çıkan en büyük kripto para, haberin yazıldığı dakikalarda yaklaşık 66 bin 500 dolardan işlem görüyor. Kripto paraların toplam piyasa değeri ise 3 trilyon doların üzerinde seyrediyor.

Kaynak: uzmancoin.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.