ABD’li İş İnsanı Robert Kiyosaki: Piyasalarda büyük bir düşüş bekliyorum

ABD’li iş insanı Robert Kiyosaki twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda Bitcoin, Altın, Gümüş ve emlak piyasalarında büyük bir düşüş beklediğini söyledi.

“Zengin Baba Yoksul Baba” kitabının yazarı, ABD'li iş insanı Robert Kiyosaki, yaptığı paylaşımında Federal Rezerv'in (FED), son dönemlerde vurguladığı enflasyon söyleminin finansal piyasalarda korku endeksini yükselteceğini ve bunun sonucu olarak piyasalarda yüksek oranlı bir düşüşün tetiklenebileceğini iddia etti.

Kiyosaki, cümlesinde “sahte enflasyon” ifadesini kullanarak bu söylemin gerçeği yansıtmadığına yönelik fikrini belirtti.

Enflasyon söyleminin piyasalarda büyük bir düşüşe yol açacağını düşünen Kiyosaki, bunun bir alım fırsatı yaratabileceğini ve finansal piyasaların düşüşün ardından tekrar toparlanacağını iddia etti.

ABD'deki Yüksek Enflasyon

10 Aralık'ta açıklanan ABD enflasyon verisi, son 30 yıl içerisindeki en yüksek enflasyon oranı oldu. Kasım ayında %6,2 ile son 30 yılın rekor seviyesine gelen enflasyon, %6,8 ile yeni bir rekor seviyeye ulaştı. FED Başkanı Jerome Powell, yakın bir zaman önce enflasyonun ABD'de geçici olmadığını ve bu enflasyonun kalıcı bir hale gelebileceğinin altını çizdi. Bu bağlamda FED, varlık alımlarının azaltılabileceğine yönelik birtakım açıklamalar yaptı.

Açıklanan Enflasyon Verisinin Bitcoin'e Etkisi

Enflasyon oranlarının açıklanması ile birlikte kısa bir süre içerisinde 50.000 dolar fiyat seviyelerini aşan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), kaydettiği yükselişin ardından hemen sonra bir miktar değer kaybı yaşadı ve yükselişlerini sürdüremedi.

Bitcoin, gerçekleştirdiği son fiyat hareketleri ile de (Türkiye saatiyle 13:06) 48.568 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kaynak: coin-turk.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.