DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
20 dolar 1 haftada nasıl 1053 dolar oldu?
Dünyanın ilk uçan yarış arabası Airspeeder Mk3, drag yarışı yaptı
'Türkiye bastırdı, Rus komutanlar görevden alındı'
Bill Gates'den hükümetlere uyarı: Teröristler yeni pandemileri silah olarak kullanabilir
Araştırma: Süper akıllı bir yapay zekayı denetleyemeyiz
ABD’li Dev Banka JP Morgan'dan 'Ethereum'a övgü: 'Bitcoin’den daha iyi konumda”
Oxfam: Azınlık elit kesim dünyayı daha fazla kirletiyor
Erdoğan imzaladı: Birçok kuruma yeni atama
Elon Musk'tan beklenmeyen çıkış
EYT için 50 yaş formülü! Almanya ve Finlandiya modelleri masada
Özil ve Dilmen'den Erdoğan'a ziyaret
İhracatçıların yüzünü güldürecek kanun Resmi Gazete'de yayımlandı
İYİ Partili Türkkan tepkiler üzerine özür diledi
ABD'de 1 trilyon dolarlık altyapı paketine onay
Erdoğan genelgeyi imzaladı: Akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele için harekete geçildi

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ABD’li Dev Banka JP Morgan'dan 'Ethereum'a övgü: 'Bitcoin’den daha iyi konumda”

ABD’li Dev Banka JP Morgan'dan 'Ethereum'a övgü: 'Bitcoin’den daha iyi konumda”

ABD'nin dev yatırım bankası JPMorgan, Ethereum'un (ETH) Bitcoin'den (BTC) daha iyi performans göstermeye devam edeceğine inanarak, en büyük altcoin'in Bitcoin'den daha iyi konumda olduğunu belirtti.

54 Dakika Önce
2021-11-06 08:31:35
ABD’li Dev Banka JP Morgan'dan 'Ethereum'a övgü: 'Bitcoin’den daha iyi konumda”

ABD'nin dev yatırım bankası JP Morgan, son yatırımcı raporunda Ethereum'un Bitcoin'e göre üstün olmasının ana nedenlerini sıraladı.

JP Morgan analisti Nikolaos Panigirtzoglou, ikinci en büyük Blockchain'in merkeziyetsiz finansın (DeFi) ön saflarında yer aldığını belirtiyor. Analistin değindiği gibi, değiştirilemez token'lar (NFT'ler) ve stablecoin'lerle birleştiğinde Ether, daha büyük ve daha eski rakibine kıyasla daha fazla kullanım durumuna sahip.

Öte yandan DeFiPulse'nin sağladığı verilere göre, Ethereum tabanlı DeFi projelerinde kilitlenen toplam değer şaşırtıcı bir şekilde 106 milyar doları geride bırakmış durumda.

Panigirtzoglou, enflasyona karşı koruma görevi gören Bitcoin'in, finansal sistemin risklerini açığa çıkaran düşük faizli ortamda büyüdüğüne dikkat çekiyor. Bununla birlikte, merkez bankaları muazzam desteklerini geri çevirmeye başladıkları için artan tahvil getirileri nedeniyle Bitcoin'in sarı metal altınla birlikte darbe alabileceğini de ekliyor:

Tahvil getirilerindeki artış ve para politikasının nihai olarak normalleşmesi, bir dijital altın biçimi olarak Bitcoin üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor, aynı şekilde daha yüksek reel getiriler geleneksel altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Panigirtzoglou'ya göre Ethereum (ETH), PoS geçişine yaklaşılması nedeniyle çevresel kaygılara daha az duyarlı hale gelecek.

Bitcoin ve Ethereum “Aşırı” Değerli

Bununla birlikte, ABD'li bankacılık devi, her iki kripto para biriminin olması gereken değerlerinin üzerinde işlem gördüğüne inanıyor. PMorgan'a göre lider kripto para biriminin gerçeğe uygun değeri 35 bin dolar seviyeleri.

3 Kasım'da en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum, tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 4 bin 674 dolara ulaştı. Öte yandan Bitcoin, 67 bin 276 dolarla yakın zaman önce ATH yapmıştı.

Kaynak: kriptofoni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş