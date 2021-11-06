ABD’li Dev Banka JP Morgan'dan 'Ethereum'a övgü: 'Bitcoin’den daha iyi konumda”

ABD'nin dev yatırım bankası JPMorgan, Ethereum'un (ETH) Bitcoin'den (BTC) daha iyi performans göstermeye devam edeceğine inanarak, en büyük altcoin'in Bitcoin'den daha iyi konumda olduğunu belirtti.

ABD'nin dev yatırım bankası JP Morgan, son yatırımcı raporunda Ethereum'un Bitcoin'e göre üstün olmasının ana nedenlerini sıraladı.

JP Morgan analisti Nikolaos Panigirtzoglou, ikinci en büyük Blockchain'in merkeziyetsiz finansın (DeFi) ön saflarında yer aldığını belirtiyor. Analistin değindiği gibi, değiştirilemez token'lar (NFT'ler) ve stablecoin'lerle birleştiğinde Ether, daha büyük ve daha eski rakibine kıyasla daha fazla kullanım durumuna sahip.

Öte yandan DeFiPulse'nin sağladığı verilere göre, Ethereum tabanlı DeFi projelerinde kilitlenen toplam değer şaşırtıcı bir şekilde 106 milyar doları geride bırakmış durumda.

Panigirtzoglou, enflasyona karşı koruma görevi gören Bitcoin'in, finansal sistemin risklerini açığa çıkaran düşük faizli ortamda büyüdüğüne dikkat çekiyor. Bununla birlikte, merkez bankaları muazzam desteklerini geri çevirmeye başladıkları için artan tahvil getirileri nedeniyle Bitcoin'in sarı metal altınla birlikte darbe alabileceğini de ekliyor:

Tahvil getirilerindeki artış ve para politikasının nihai olarak normalleşmesi, bir dijital altın biçimi olarak Bitcoin üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor, aynı şekilde daha yüksek reel getiriler geleneksel altın üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

Panigirtzoglou'ya göre Ethereum (ETH), PoS geçişine yaklaşılması nedeniyle çevresel kaygılara daha az duyarlı hale gelecek.

Bitcoin ve Ethereum “Aşırı” Değerli

Bununla birlikte, ABD'li bankacılık devi, her iki kripto para biriminin olması gereken değerlerinin üzerinde işlem gördüğüne inanıyor. PMorgan'a göre lider kripto para biriminin gerçeğe uygun değeri 35 bin dolar seviyeleri.

3 Kasım'da en büyük ikinci kripto para birimi Ethereum, tüm zamanların en yüksek seviyesi (ATH) olan 4 bin 674 dolara ulaştı. Öte yandan Bitcoin, 67 bin 276 dolarla yakın zaman önce ATH yapmıştı.

Kaynak: kriptofoni.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.