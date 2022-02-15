DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Babası Ermeni, annesi Ukrayna Yahudisi olan Sovyet askeri Afganistan’da Müslüman oldu
Erdoğan yurda döndü
ABD için felaket uyarısı! Deniz seviyesi yarım metre yükselecek
Bosna Savaşı'nda öldürülen 3 kişinin daha kalıntıları çıkarıldı
Biden: Diplomasiye her türlü şans verilmeli
Mehmet Öz, Metaverse'e başvurdu
Gıdada KDV indirimi etiketlere yansımaya başladı
THY'den Ukrayna yolcularına bilet iadesiyle değişiklik hakkı duyurusu
FAST işlem tutarı 5 bin liraya yükseltiliyor
Kur korumalı TL mevduat hesabı 349 milyar liraya yükseldi
OGS kaldırılıyor, HGS kalıyor
VakıfBank'tan 2021'de 4,2 milyar lira net kar
Scholz da o masaya PCR testi nedeniyle oturmuş
Hepsiemlak 'Ocak 2022 Emlak Endeksi'ni açıkladı
Türk Telekom PİLOT, 10. dönem başvurularını almaya başladı

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ABD, finans sitesini Ruslara casusluk yapmakla suçladı

ABD, finans sitesini Ruslara casusluk yapmakla suçladı

ABD'li yetkililer, finans alanında sosyal medyada yüksek sayıda takipçisi olan bir internet sitesini Rus propagandasını yaymakla suçladı.

1 Saat Önce
2022-02-15 23:20:45
ABD, finans sitesini Ruslara casusluk yapmakla suçladı

Associated Press'e (AP) konuşan ABD istihbarat yetkilileri, Zero Hedge isimli finans sitesini Kremlin propagandasını güçlendirmekle suçlarken Ukraynalıları hedef alan 5 medya kuruluşunun da Rus casuslarından talimat aldığını iddia etti.

Yetkililer, 1,2 milyon Twitter takipçisi olan Zero Hedge'in Moskova kontrolündeki medya tarafından oluşturulan makaleleri yayımladığını ve daha sonra Rus istihbaratıyla olan bağlantılarından habersiz olan kuruluş ve insanların bu makaleleri paylaştığını aktardı.

Muhafazakar görüşe sahip olduğu belirtilen Zero Hedge'in son aylarda ABD'yi, sınırında toplanan 130 binden fazla Rus askerinin işgal olasılığıyla karşı karşıya olan Ukrayna hakkında paniği körüklemekle suçlayan çok sayıda makale yayımladığı, bu makalelerden bazılarının Stratejik Kültür Vakfı'na (SVR) bağlı kişiler tarafından yazıldığı vurgulandı.

İddiaları reddeden Zero Hedge "belirli bir hikayenin her iki tarafını da kapsayan geniş bir görüş yelpazesini yayımladığı" şeklinde savunma yaptı.

İnternet sitesi, SVR ile Zero Hedge arasında hiçbir ilişki olmadığını, vakfın Rus propagandasıyla bağlantılı olduğu iddiasını "ilk kez duyduklarını" belirtti.

Biden yönetimi, geçen yıl vakfın Rusya'nın 2020 ABD seçimlerine müdahalesinde yer aldığı iddiasını doğrulamıştı. AA .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş