ABD enflasyonu kripto paraları vurdu!

Kripto paralarda sert satış baskısı devam ediyor. Bitcoin 30 bin dolar sınırını aşmakta zorlanırken bugün 27 bin 100 dolara kadar geriledi.

Bitcoin an itibariyle 27 bin 500 dolardan işlem görürken, değer kaybı yüzde 5'i aştı. Ethereum ise 2 bin doların altına geriledi. Kripto para borsasının en büyük 2. para birimi olan Ether 1.450 lira seviyelerinde seyrediyor. Ethereum'daki değer kaybı yüzde 10'u buldu.

Alt coinlerde kripto para borsasındaki çöküşten payını alırken; rippler 35 dolardan, litecoin 50 dolardan, SOL 33 dolardan ADA 0,52 dolardan işlem görüyor. Söz konusu para birimlerinde değer kayıpları yüzde 10'un üzerinde.

ABD ENFLASYON VERİSİ ETKİLİ OLDU

Cuma günü açıklanan ABD enflasyon verisi sonrası kripto paralarda satış dalgası hızlandı. Salgın döneminde işsizlik kaybını önlemek için parasal genişlemeye giden ABD, enflasyon artışı sebebiyle faiz artırımlarına gitse de son gelen yüzde 8,6'lık oranla enflasyon ülkede 40 yılın zirvesine yükseldi. Bu dönmede enflasyonun yüzde 8,3 gelmesi öngörülüyordu.

Hali hazırda tüm dünyanın parasal sıkılaşmaya gittiği ve riskli varlıklardan kaçışın hızlandığı ortamda bu gelişmenin etkisiyle kripto para piyasası sert satış darbesi aldı. .