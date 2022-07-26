ABD’den fiyat düşürme hamlesi!

ABD yönetimi, ülke genelinde benzin fiyatlarını düşürmeye yardımcı olmak için stratejik petrol rezervinden ilave 20 milyon varil petrol satacağını duyurdu.

Beyaz Saray'dan yapılan açıklamada, küresel pazara ham petrol tedarik etmek için yeni bir satış bildiriminin yayımlandığı aktarıldı. Halihazırda 125 milyon varili aşkın petrolün satıldığı belirtilen açıklamada, bunların piyasaya sürülmesinin benzin fiyatlarını galon (3,78 litre) başına yaklaşık 40 sente kadar düşürdüğünün tahmin edildiği kaydedildi.

Açıklamada, Enerji Bakanlığının stratejik petrol rezervinden 20 milyon varil petrol satımı için bildiri yayımladığı kaydedildi. Beyaz Saray'ın açıklamasında, piyasayı istikrara kavuşturmak ve kısa vadeli arzı teşvik etmek amacıyla 2023 mali yılı sonrası stratejik petrol rezervi için geri alım adımlarının da duyurulduğu bildirildi. AA