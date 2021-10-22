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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ABD’den dış ticaret krizine ilişkin “Ulusal Muhafız” açıklaması

ABD’den dış ticaret krizine ilişkin “Ulusal Muhafız” açıklaması

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın ülkede yaşanan tedarik zinciri krizinin çözümü için Ulusal Muhafızları devreye sokabileceği sözlerine açıklık getirerek, şu anda bunun aktif olarak düşünülmediğini bildirdi.

1 Saat Önce
2021-10-22 23:06:59
ABD’den dış ticaret krizine ilişkin “Ulusal Muhafız” açıklaması

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, basın toplantısında, Biden'ın dün katıldığı forumda "Tedarik zincirindeki sıkıntıları gidermek için Ulusal Muhafızları göreve çağırmayı düşünüyor musunuz?" sorusuna verdiği "Evet kesinlikle, kesinlikle bunu yaparım. Tır şoförlerinin sayısını artıramazsak, bunu yapacağım." yanıtına açıklık getirdi.

Her başkanın federal düzeyde Ulusal Muhafız kullanma yetkisini olduğunu belirten Psaki, "Genellikle başkan eyalet düzeyinde valilerden Ulusal Muhafızları göreve çağırmalarını talep eder ancak şu an valilere böyle bir talebimiz yok ve federal düzeyde Ulusal Muhafız kullanma peşinde değiliz." dedi.

Psaki, "Her başkanın Ulusal Muhafızları göreve çağırma kapasitesi vardır ancak şu anda böyle bir durum aktif olarak düşünülmüyor." diye konuştu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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