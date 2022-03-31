ABD'den dev petrol hamlesi! Günde 1 milyon varil piyasaya sürülecek

ABD'de Biden yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında petrol rezervlerinden piyasaya büyük ölçekte arz yapmayı planladığı belirtildi.

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş enerji fiyatlarının yükselmesine yol açarken, ülkeler de enerji fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlamak için farklı yöntemleri devreye alıyor.

Bloomberg'in haberine göre ABD'de Biden yönetimi de bu kapsamda ülkenin stratejik petrol rezervlerini daha çok kullanmaya hazırlanıyor.

Buna göre ABD yönetimi petrol rezervlerinden günde 1 milyon varili piyasaya sunmayı planlıyor. Söz konusu hamlenin aylar sürmesi öngörülürken, Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre toplamda piyasaya sunulan petrol miktarının 180 milyon varil olması hedefleniyor.

Bu hamlenin Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel olarak rezervlerin kullanılması yönündeki yönlendirmesiyle koordineli olması planlanıyor.

Bloomberg'in haberine göre bu konuda henüz nihai karar verilmedi.

Ülkede enerji fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansırken, bu durum Biden yönetiminin baskı altında kalmasına neden olmuştu.

ABD'de daha önce de rezervlerin kullanılması yönünde karar alınmıştı. Başkan Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından rezervlerden 30 milyon varilin piyasaya sunulması kararına imza atmıştı. Daha önce Kasım ayında da 50 milyon varillik rezervin arzına karar verilmişti.

ABD'nin toplam rezervi 589 milyon varil civarında. .