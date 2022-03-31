DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD'nin hamlesi sonrası petrolde sert düşüş!
Şekere zam mı geldi? Şekerin kilosu ne kadar oldu? 1 kilo toz şekere kaç TL zam geldi? 5 kg toz şeker fiyatı ne kadar?
Hakim ne zaman? Hakim hangi gün saat kaçta? Hakim dizisi hangi kanalda yayınlanıyor?
Pakistan Başbakanı İmran Han için şok gelişme
İsrailli aşırı sağcı milletvekilinden Mescid-i Aksa'ya baskın
Cemal Kaşıkçı davasında son dakika gelişmesi
Dış ticaret açığında yüzde 135 artış
Dünya Şampiyonu cNed, Thronmax Markasını Tercih Etti!
Yarın oruç tutacak mıyız? Yarın sahura kalkacak mıyız? Yarın (1 Nisan Cuma) iftar yapılacak mı?
ROKETSAN yeni nesil seyir füzesi Çakır'ı geliştirdiğini açıkladı
Zelenskiy'den son dakika açıklaması
Sam Yari: “Almanya’da Savaşa Hayır Fotoğrafı Çekeceğiz!”
Cuma günü oruçlu muyuz? İlk iftar yarın mı? İlk sahur 1 Nisan Cuma günü mü yapılacak? Hangi gün oruç tutacağız?
Şekere yüzde 31 zam!
Dünya Bankası'ndan Türkiye'ye ''tarım'' kredisi

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ABD'den dev petrol hamlesi! Günde 1 milyon varil piyasaya sürülecek

ABD'den dev petrol hamlesi! Günde 1 milyon varil piyasaya sürülecek

ABD'de Biden yönetiminin enflasyonla mücadele kapsamında petrol rezervlerinden piyasaya büyük ölçekte arz yapmayı planladığı belirtildi.

2 Saat Önce
2022-03-31 09:32:19
ABD'den dev petrol hamlesi! Günde 1 milyon varil piyasaya sürülecek

Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş enerji fiyatlarının yükselmesine yol açarken, ülkeler de enerji fiyatlarının enflasyona etkisini sınırlamak için farklı yöntemleri devreye alıyor.

Bloomberg'in haberine göre ABD'de Biden yönetimi de bu kapsamda ülkenin stratejik petrol rezervlerini daha çok kullanmaya hazırlanıyor.

Buna göre ABD yönetimi petrol rezervlerinden günde 1 milyon varili piyasaya sunmayı planlıyor. Söz konusu hamlenin aylar sürmesi öngörülürken, Bloomberg'e konuşan kaynaklara göre toplamda piyasaya sunulan petrol miktarının 180 milyon varil olması hedefleniyor.

Bu hamlenin Uluslararası Enerji Ajansı'nın küresel olarak rezervlerin kullanılması yönündeki yönlendirmesiyle koordineli olması planlanıyor.

Bloomberg'in haberine göre bu konuda henüz nihai karar verilmedi.

Ülkede enerji fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarına yansırken, bu durum Biden yönetiminin baskı altında kalmasına neden olmuştu.

ABD'de daha önce de rezervlerin kullanılması yönünde karar alınmıştı. Başkan Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından rezervlerden 30 milyon varilin piyasaya sunulması kararına imza atmıştı. Daha önce Kasım ayında da 50 milyon varillik rezervin arzına karar verilmişti.

ABD'nin toplam rezervi 589 milyon varil civarında. .

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş