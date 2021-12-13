DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Libya hükümetinden ‘seçim’ açıklaması
HDP’li Ayhan Bilgen'den istifa açıklaması
Pakistan'ın nüfusu kaçtır? Pakistan hakkında tüm detaylar...
EGM'den HDP Kongresi'ne ilişkin suç duyurusu
ABD'den Afganistan'a döviz izni
Dün barıştığı eşini pompalı tüfekle vurarak öldürdü
Sosyal ağlardaki tüm hesaplara erişim izni
Öğretmenlik Meslek Kanunu nedir? Öğretmenlik Meslek Kanunu ne getirecek?
Rusya: Batı, Ukrayna'ya militan gönderiyor
Vücudunuzu temizlemek için...
Soğan zarının öyle bir faydası var ki!
Uzman er, kadın polisi bıçakla ağır yaraladı
İş dünyasında istihbarata karşı koyma
Hindistan cevizi yağından saç maskesi nasıl hazırlanır?
Taliban, Çin'den kendilerini resmen tanımasını istedi

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ABD'den Afganistan'a döviz izni

ABD'den Afganistan'a döviz izni

ABD yönetimi, işçi dövizlerinin Afganistan'a gönderilebilmesine resmen izin verdi.

50 Dakika Önce
2021-12-13 00:14:04
ABD'den Afganistan'a döviz izni

ABD Hazine Bakanlığı, işçi dövizlerinin Afgan bankaları aracılığıyla dahil olmak üzere Afganistan'a gönderilebilmesine izin veren genel bir lisans yayımladı.

Finans kurumlarına yönelik söz konusu izinle, insanların Afganistan'daki ailelerine maddi destek sağlamaya devam edebilmelerinin amaçlandığı belirtildi. ABD ile Taliban arasında Şubat 2020'de varılan barış anlaşması çerçevesinde bu yıl uluslararası güçler Afganistan'dan geri çekilmişti.

Taliban'ın ülke yönetimini devralmasının ardından Afganistan'a yönelik uluslararası yardımlar sona ermişti. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu (IMF) Afganistan'ın uluslararası fonlara erişimini durdururken, ABD Hazine Bakanlığı Afganistan'ın ABD bankalarında tuttuğu ulusal rezervlerini dondurduğunu duyurmuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayında ise Afganistan halkına sürekli yardım akışının ve ülkedeki temel insani ihtiyaçların sağlanmasına yönelik diğer faaliyetlerin desteklenmesi için izin vermişti.

Finansal hizmetler sunan Western Union ve MoneyGram International da Taliban'ın ülke yönetimini devralması sonrası operasyonlarını askıya almış, eylül ayında ise Afganistan'a para transfer hizmetlerine yeniden başlamıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

SON VİDEOLAR
Görüş Bildir Bizimle Paylaş