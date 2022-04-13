ABD'de üretici enflasyonu rekor seviyeye ulaştı
ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), martta aylık bazda yüzde 1,4 artarken, yıllık bazda yüzde 11,2 ile verinin hesaplanmaya başlandığı Kasım 2010'dan bu yana en yüksek artışı kaydetti.
2022-04-13 16:40:54
ABD Çalışma Bakanlığı, mart ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.
Buna göre, ÜFE martta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,4 arttı.
Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösteren ve üretici enflasyonundaki hızlanmaya işaret eden verinin, yüzde 1,1 artması öngörülüyordu. ÜFE, şubatta yüzde 0,9 artmıştı.
Üretici fiyatları, martta yıllık bazda ise yüzde 11,2'lik artış kaydetti. Verinin hesaplanmaya başlandığı Kasım 2010'dan bu yana en yüksek artışı gösteren endeksin bu dönemde yüzde 10,6 artması öngörülüyordu.
Beklentileri geride bırakan ÜFE, şubatta yıllık bazda yüzde 10,3 artmıştı.
Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE ise martta aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 9,2 arttı.
Çekirdek ÜFE'ye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,5 ve yıllık yüzde 8,4 artması yönündeydi. Çekirdek ÜFE, şubatta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 8,7 artmıştı.
Analistler, üretici fiyatlarının hizmet talebindeki artış nedeniyle martta beklenenden fazla yükseldiğini, bunun da enflasyonun bir süre daha yüksek kalabileceğini gösterdiğini belirtti.
ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.
İngiltere'de de enflasyon 30 yılın en yüksek seviyesinde
İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nden (ONS) yapılan açıklamaya göre, TÜFE'nin martta yüzde 7 artmasıyla ülkede enflasyonson 30 yılın en yüksek seviyesine çıktı. TÜFE, şubatta yüzde 6,2 artmıştı.
Uzmanlar, İngiltere'de enerji faturalarındaki üst limitin 1 Nisan'da artırılması nedeniyle gelecek dönemde enflasyonun daha da yükselmesinin beklendiğini kaydetti.
İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem tarafından 6 aylık aralıklarla yapılan değerlendirme sonucu enerji şirketlerinin tüketicilerin faturalarına yansıtabileceği üst fiyat limitinin yıllık toplamı 1 Nisan itibarıyla 1.277 sterlinden 1.971 sterline yükseltilmişti.
Uzmanlar, artan enerji maliyetlerinin yansıtılmasıyla tüketicilerin faturalarında uygulanabilecek üst limitin, Ekim 2022'de bir kez daha artırılarak yıllık toplam 2 bin 600 sterline kadar yükseltilebileceğini belirtiyor.
Ülkede, ortalama bir maliyetle değerlendirmesi yapılan konutlarda kiracıların her ay ödemek zorunda olduğu belediye vergilerinde ise yüzde 2,4 ila 3,7 arasında artış yapılmıştı. Son artışlarla yıllık ortalama belediye vergisi başkent Londra'da 1.966 sterlin, Shire bölgesinde de 2 bin 41 sterline çıkmıştı.
Birleşik Krallık'ın parçaları olan İngiltere ve Galler bölgesinde su faturaları ortalama yüzde 1,7 artışla yıllık 418 sterline yükseltilmişti.
Ülkede araçların yakıt ve karbon emisyonu oranlarına göre belirlenen yıllık araç vergisi de "E bandında" değerlendirilen ortalama bir araç için yıllık 155 sterlinden 165 sterline çıkarılmıştı.
- Halk, ısınma ve gıda giderlerini kısmaya başladı
ONS, İngiltere'de Kasım 2021 ila Mart 2022 arasında artan hayat pahalılığının yetişkinler üzerindeki etkilerine ilişkin 13 bin kişinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarını geçen hafta yayımlamıştı.
Ankete ilişkin yapılan açıklamada, ankete katılanların yüzde 62'sinin geçen yılın kasım ayından bu yana artan hayat pahalılığını hissettiği, bu yılın mart ayına gelindiğinde ise bu oranın yüzde 83'e kadar yükseldiği belirtilmişti.
Ülkede artan fiyatlar nedeniyle hanehalkının haftalık harcama ve faturalarının yükseldiği bildirilen açıklamada, ankete katılanların yüzde 34'ünün doğal gaz ve elektrik kullanımlarını azalttığı, yüzde 31'inin ise gıda giderlerini kısmaya başladığı kaydedilmişti.
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