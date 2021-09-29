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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ABD’de tüketici güveni dibe vurdu

ABD’de tüketici güveni dibe vurdu

ABD’de tüketici güveni Eylül’de sürpriz biçimde düşerek delta varyantı ve yüksek fiyatların tüketiciyi olumsuz etkilendiğine işaret etti

1 Saat Önce
2021-09-29 00:19:49
ABD’de tüketici güveni dibe vurdu

ABD'de Tüketici Güveni 3. ayda da düşüşünü sürdürdü. Conference Board tüketici güveni Eylül'de 115.2'den 109.3'e geriledi.

Cari koşullar endeksi 143.4 ile 5 ayın en düşük seviyesine gerilerken beklenti endeksi de Kasım'dan beri en düşük seviyeye indi.

Conference Board Yöneticisi Lynn Franco tüketici güveninin delta varyantının iyimserliği azaltmasıyla gerilediğini belirterek “kısa vadeli büyüme beklentilerine dair endişeler de arttı. Otomobil, konut gibi alanlarda harcamalar azaldı” değerlendirmesini yaptı.

Ülkede daha önce açıklanan Michigan Üniversitesi öncü tüketici güveni de hafif yükselmiş ancak on yılın en düşük seviyelerindeki seyrini sürdürmüştü.

BloombergHT

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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