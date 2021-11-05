ABD'de tarım dışı istihdam beklentiyi aştı

ABD'de Ekim ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. Manşet veri 531 bin ile 450 binlik artış beklentisinin oldukça üzerinde geldi. Verilere göre ortalama saatlik kazançlar Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 0,4 ile beklentilere paralel artış gösterdi.

ABD'de tarım dışı istihdam Ekim'de 531 bin arttı.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi Ekim'de tarım dışı istihdamın 450 bin artması yönündeydi.

Eylül ayı için 194 bin olarak açıklanan istihdam artışı ise 312 bine revize edildi.

İşsizlik oranı Ekim'de yüzde 4,6'ya geriledi. Ekonomistler Ekim'de işsizliğin yüzde 4,7 olarak gerçekleşmesini bekliyordu.

Verilere göre ortalama saatlik kazançlar Ekim'de bir önceki aya göre yüzde 0,4 ile beklentilere paralel artış gösterdi. Ortalama saatlik kazançlarda yıllık değişim de yüzde 4,9 ile ekonomist beklentileriyle aynı seviyede gerçekleşti.

İşgücüne katılım oranı Ekim'de yüzde 61,6 ile ekonomist beklentilerinin bir miktar altında kaydedildi.

Ülkede Ekim ayında özel sektör istihdamı 604 bin arttı. Bu veriye ilişkin beklenti 420 bin olmuştu. İmalat tarafında istihdam artışı da 60 bin ile beklentiyi ikiye katladı.

Öncü göstergeler de pozitif sinyal vermişti

Öncü göstergeler ABD'de Ekim ayında istihdam göstergelerinin toparlandığına işaret etmişti.

Bu hafta açıklanan ADP verisi özel sektör istihdamında 4 ayın en yüksek artışı yaşanmıştı.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı Ekim'de 571 bin arttı. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 400 bin yönündeydi.

ADP verilerine göre küçük ölçekli firmalar 115 bin, orta ölçekli firmalar 114 bin, büyük ölçekli firmalar da 342 bin kişiye istihdam sağladı. Özel sektör istihdamı tahminlerin üzerinde gerçekleşse de hala pandemi öncesi seviyelerin altında kalmaya devam etti.

ADP verisinin yanında istihdam için bir başka önemli öncü gösterge olan haftalık işsizlik maaşı başvuruları da iyileşmeye devam etmişti.

Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre başvurular 30 Ekim'de sona eren haftada 14 bin düşüşle 269 bin oldu. Bu, pandeminin başladığı Mart 2020'den beri görülen en düşük seviye olarak kayda geçti.

Başvurular böylece 5 hafta üst üste düşünü sürdürdü. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan beklentisi 275 bindi.

Devam eden başvurular da 160 bin azalarak 2.7 milyon ile pandemi sonrası en düşük seviyeye indi.

Fed faiz artışı için istihdamda daha çok iyileşme vurgusu yapmıştı

İstihdam piyasasındaki göstergeler pozitif bir seyre işaret ederken Fed faiz artışı için daha güçlü istihdama vurgu yapmıştı.

Amerikan Merkez Bankası Fed'in Başkanı Jerome Powell enflasyonun önümüzdeki aylarda yüksek seyretmesine rağmen istihdam piyasası daha fazla iyileşene kadar faiz artışı düşünmeyeceklerini belirtmişti.

Powell Çarşamba günkü basın toplantısında “Azami istihdama ulaşmak için hala alan var. Enflasyon bizim gördüğümüz kadarıyla sıkı işgücü piyasası kaynaklı değil” değerlendirmesini yapmıştı.

Fed 120 milyar dolarlık aylık varlık alım programını 2022 ortasında sonlandıracak şekilde azaltacağını da duyurdu. Buna göre ABD devlet tahvil alımları ayda 10 milyar dolar, ipotek teminatlı menkul kıymet alımı ise ayda 5 milyar dolar azaltılacak.

Fed karar metninde ise enflasyonun tümüyle geçici olmadığının düşünüldüğüne dair işaret yer almıştı. Fed açıklamasında, “Enflasyon, büyük ölçüde geçici olması beklenen faktörleri yansıtacak şekilde yüksek” denilmişti.

Powell “Yüksek bir enflasyona sahibiz ve bunu istihdam piyasasında olanlarla dengelememiz lazım. Karışık bir durum. Faizleri artırmak için doğru zaman olduğunu düşünmüyoruz. İşgücü piyasasında daha fazla iyileşme görmek istiyoruz.” değerlendirmesini yapmıştı.

Kaynak: bloomberght.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.