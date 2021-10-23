ABD'de raflar bomboş! Aylardır ürün bekleniyor

ABD’de ülke genelinde tuvalet kağıdından spor ayakkabıya, kamyonetten tavuğa kadar neredeyse her tür üründe kıtlık baş gösterdi. Kitap, bisiklet, bebek yatağı veya tekne için haftalarca, hatta aylarca beklendiği öğrenildi

Amerika'nın Sesi'nde yer alan habere göre 19 aydan fazla bir zamandır salgınla mücadele eden Amerika'da, salgının başlamasıyla tedarik zincirinde de sorunlar başladı.

Ülkede her sektörden dünya devi firmalar tedarik zinciri krizini pençesinde. Bunun da daha yüksek maliyet ve daha yüksek fiyat anlamına geldiği belirtiliyor.

Pandeminin ilk günlerinde panik içinde marketlere koşanlar tuvalet kağıdından temizlik ürünlerine birçok ürün rafının boşalmasına neden olmuştu. Bu kez panik yok ancak şimdi de tedarik zincirinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle raflar boş.

Piyasaları bu noktaya küresel kapanmalar ve işgücü sıkıntısı taşıdı. Birçok şirket, bebek bezi ve şişelenmiş su gibi temel ihtiyaçların üretilmesi ve nakliyesi için gereken malzemelerin yüksek fiyatlarını dengelemek için fiyat artışlarına bel bağladı. Üstelik fiyat artışlarının gelecek yıl da devam edeceği endişesi var.

Krizin dört temel nedeni

Uzmanlar küresel tedarik zinciri krizinin dört temel ve birbiriyle bağlantılı nedeni olduğuna inanıyor.

Bunlar tüketici talebinin hızla artması, düşük aşı oranları nedeniyle işçilerin hastalanması ve çalışamaması, nakliye konteynırlarının sevkinde yaşanan sıkıntılar ve gemilerin limanlarda haftalarca beklemek zorunda kalması.

Büyük bir gemi 14 bin ila 24 bin konteynır taşıyabiliyor. Bu, limana yanaşmak için bekleyen bir geminin 5 milyon televizyon veya 33 milyon spor ayakkabı taşıdığı anlamına geliyor. Şu anda 60'tan fazla konteynır gemisi, Los Angeles ve Long Beach Limanları açıklarında demirlemiş durumda ve mallarını boşaltamıyor. Ayrıca New York, New Jersey ve dünyanın diğer yerlerinde de bağlantı noktaları tıkanmış durumda.

Yani çocuk bezinden yoğurda, tedarik zinciri kriziyle karşı karşıya kalan küresel firmalar daha yüksek maliyetlerin tehdidi altında… Bu da rafların daha da boşalacağının, dolsa bile ürünlerin daha yüksek fiyatlarla satılacağının sinyalini veriyor.

İlk çeyrek faaliyet marjlarının daraldığını kaydeden birçok dev firma, bu mali yılda giderlerde büyük bir artış bekliyor. Bunda yüksek hammadde maliyetlerinin yanısıra hızla artan enerji fiyatları da rol oynuyor. Ve bu sorunların yakın zamanda çözülmesi beklenmiyor.

3'ncü çeyreğin sonlarında, tedarik zincirindeki aksaklıklardan dolayı satışlar azaldı. Bir çok firma bu tür sorunların risk oluşturmaya devam edeceği görüşünde.

Tedarikçilerdeki çip sıkıntısının yanısıra lojistik sorunlar nedeniyle bu firmalar müşterilerine belirli donanımları teslim edemiyor. Özellikle çip krizi cep telefonu üreticilerinin önünde de büyük bir engel.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.