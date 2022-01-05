ABD'de kasım ayında işten ayrılma rekoru kırıldı
ABD'de pandemi döneminin sosyal yardımları sonrası emek piyasasına yeterince geri dönüş olmadı. Kasımda 4.5 milyon Amerikalının işten ayrılmasıyla yeni bir rekor kırıldı.
2022-01-05 13:16:35
ABD'de pandemi döneminin sosyal yardımları sonrası emek piyasasına yeterince geri dönüş olmadı.
Kasımda 4.5 milyon Amerikalının işten ayrılmasıyla yeni bir rekor kırıldı. Eleman bulamayan işletmelerin maaş ve primleri artırması bu eğilimi kırmaya yetmezken, emekçilerin işverenlere karşı üstünlüğü ele geçirdiği yorumları yapılıyor.
ABD Çalışma Bakanlığı'nın Açık İş ve İşçi Döngüsü Araştırması'na (JOLTS) göre açık iş sayısında üst üste aylardır rekor kırılması dikkat çekiyor.
Dün açıklanan JOLTS'un kasım ayında kendiliğinden işten ayrılan Amerikalıların sayısının ekim ayına göre 382 bin artarak 4.5 milyonu bulduğunu gözler önüne sermesiyle yeni bir rekor kırıldı.
Bununla birlikte, açık işlerin sayısı ekim ayına göre yarım milyondan fazla azalarak kasım ayında 10.6 milyona indi. Yine de tarihsel standartlara göre bunun önemli ölçüde yüksek bir sayı olduğu belirtildi.
İş bırakanların çoğu sağlık ve hizmet sektöründen
Hastane, otel ve restoranları içeren müşteriye yönelik ağırlama ve eğlence işlerinin yanısıra perakende işleri, çalışanların en çok terk ettiği alanlar oldu. Ekim ve kasımda kaydedilen düşüşlere rağmen, en fazla sayıda açık iş bu sektörlerde olmaya devam etti.
Şartları daha iyi işlere yönelim
Rekora yakın açık iş sayısı ile rekor sayıda işten ayrılmaların bileşimi, iş arayanların sayısının azlığı nedeniyle eleman peşindeki işletmelerin maaş ve primleri artırarak cezbedici olmaya çabaladıkları ve bunun etkisiyle çalışanların mevcut işverenlerini daha iyi iş anlaşmaları için terk ettiğine işaret ediyor.
Artan maaşlar yüksek enflasyona yetişemiyor
Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.
YORUMLAR (0)