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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ABD'de indirimli mağaza fiyatlarına yüzde 25 zam şoku

ABD'de indirimli mağaza fiyatlarına yüzde 25 zam şoku

Kuzey Amerika'da perakende satış yapan indirim mağaza zinciri Dollar Tree, enflasyon nedeniyle ürün fiyatlarına yüzde 25 zam yapacağını duyurdu.

2 Saat Önce
2021-11-24 18:39:51
ABD'de indirimli mağaza fiyatlarına yüzde 25 zam şoku

ABD ve Kanada'da yaklaşık 16 bin şubesi bulunan firmanın yazılı açıklamasında, "rekor enflasyonla mücadele edebilmek için" ürün fiyatlarının yüzde 25 artırmak zorunda kalındığı belirtildi.

Mağazalarında istisnasız tüm ürünleri yıllardır 1 dolara satan Dollar Tree, aralık ayından itibaren 2 binden fazla şubesinde fiyatları 1,25 dolara çıkaracağını, yükselen işletme maliyetleri doğrultusunda yeni uygulamanın 2020'nin ilk çeyreğinin sonunda tüm mağazalarında geçerli olacağını kaydetti.

Şirket, 2021'in üçüncü çeyreğine ilişkin mali açıklamasında, fiyatlandırma testlerinin "yeni fiyat noktasının geniş tüketici tarafından kabul edildiğini gösterdiğini" bildirdi.

1993'e kadar tabela adı "Sadece 1,00$" olan ve 35 yıldır "her şey bir dolar" stratejisini benimseyen şirket yönetimi, aldıkları son kararın "kısa vadeli veya geçici piyasa koşullarına bir tepki olmadığını" ifade etti.

ABD'nin Virginia eyaletinde 1986 yılında faaliyete geçen Dollar Tree, 35 yıldır mevsimlik ürünler, oyuncaklar, kırtasiye, ev dekorasyonu, mutfak eşyaları ve kutlama malzemeleri gibi ürünleri sadece 1 dolara satmasıyla biliniyor. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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