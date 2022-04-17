DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Alman polisine büyük tepki! 13 yaşındaki Türk çocuğa böyle müdahale ettiler
Hindistan'da Hindu gruplarla Müslümanlar çatıştı; 10 yaralı
Maradona’nın forması satışa çıkarılacak
ABD'de haftada 4 gün çalışılacak
Marmara ve Ege için kuvvetli yağış uyarısı
Çocuk parkına ateş açıldı; 1 çocuk yaralandı
Fransız ordusunda Bayraktar TB2 benzeri girişim
Okul ve restoranlar için hayat kurtaran 'Heimlich' afişi
Kasaba Doktoru 2. bölüm izle | Youtube Kasaba Doktoru yeni bölüm full izle | Kasaba Doktoru hangi diziden uyarlama?
Yurdun 4'üncü katından düşen üniversiteli hayatını kaybetti
Kaderimin Oyunu 17. bölüm izle | Star Tv Kaderimin Oyunu yeni bölüm (17.bölüm) tek parça full HD izle
Rusya: Mariupol'de kontrolü ele geçirdik
Disney Plus Gri dizisi ne zaman başlayacak? Oyuncuları ve konusu nedir?
Aziz 21. bölüm izle | Show Tv Aziz yeni bölüm (21.bölüm) tek parça izle | Youtube Aziz son bölüm tek parça izle
Rusya: Batı'nın silahlarını taşıyan kargo uçağı vuruldu

İSTANBUL

19:52:00

İftar vakti

BURSA

19:51

04:46
19:51
SAHUR
İFTAR

ANKARA

19:35

04:31
19:35
SAHUR
İFTAR

SİVAS

19:18

04:15
19:18
SAHUR
İFTAR

ERZURUM

19:01

03:58
19:01
SAHUR
İFTAR

HAKKARİ

18:49

03:55
18:49
SAHUR
İFTAR

İSTANBUL

19:52:00

İftar vakti

ANKARA

19:35

04:31
SAHUR
19:35
İFTAR

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ABD'de haftada 4 gün çalışılacak

ABD'de haftada 4 gün çalışılacak

'Haftada 4 gün çalışma iş verimliliğini artırır mı, düşürür mü?' ABD'de şirketler haftalık çalışma gün sayısını azaltıyor.

40 Dakika Önce
2022-04-17 00:14:00
ABD'de haftada 4 gün çalışılacak

Haftada 4 gün çalışma sistemi ile iş verimliliği düşmedi. Aksine çalışanlar üzerindeki stresin azalması, motivasyonu artırdı.

Koronavirüs salgını ile birlikte bütün dünyada "Uzaktan çalışma" diye yeni bir tanım ortaya çıktı. Salgında kısıtlamalar hafifletilse ya da kaldırılsa da bu yeni çalışma düzeni hem iş verenler hem de çalışanlar tarafından oldukça benimsendi.

Hatta bazı ülkelerdeki özel şirketlerde haftada 4 gün çalışma yeni sistem olarak yaygınlaşıyor.

Belçika'nın ardından ABD'de şirketler bu yönde harekete geçiyor. Böylece, bir yandan iş-yaşam dengesini korunmaya, diğer yandan iş verimliliği artırılmaya çalışılıyor.

"Stres ve tükenmişlik düşüyor, motivasyonlar yükseliyor"

Üstelik yapılan analizler, haftalık çalışma günlerinin azalmasının endişe edilenin tersine üretkenliği düşürmediğini de ortaya koyuyor.

Çalışanların haftada 4 gün yani 32 saatlik çalışma ile stres ve tükenmişliğinin azaldığı, motivasyonlarının da yükseldiği gözlendi.

Bazı yöneticiler çalışma saatlerindeki azalma konusunda hala çekinceli olsa da, 4 günlük çalışma sistemine geçen şirketler durumdan memnun.

TRTHaber .

SON VİDEOLAR

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş