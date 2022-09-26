ABD'de gaz sıkıntısı patlak verdi

Reuters tarafından yapılan bir analize göre, ABD'deki kaya gazı üreticileri artan iç ve dış doğalgaz talebini karşılamakta zorlanıyor. Avrupa'ya rekor düzeyde LNG ihracatının Amerika'nın yerel gaz tüketimini tehdit ettiği bildiriliyor.

Raporda, beklenenden daha sıcak geçen bir yaz ve alternatif enerji kaynaklarının eksikliğinin ülkenin stoklarını mevsim ortalamasının altında bıraktığı sonucuna varıldı.

Gaz fiyatlarındaki artışa rağmen stok seviyesinde herhangi bir iyileşme belirtisi olmadığı da belirtildi.

En son veriler, ABD'nin toplam gaz üretiminin yaklaşık yüzde 12'sine katkıda bulunan Permian Şeyl Havzası'nın ve Permiyen'deki sondaj kulesi sayısının iki hafta boyunca art arda düştüğünü gösterdi.

Haber kaynağı, "Daha az sondaj, ulusal toplama eklenecek daha az gaz anlamına geliyor" dedi

Amerikan enerji şirketleri Avrupa'ya rekor oranlarda sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ihraç ederken, son zamanlarda ABD pazarı için yeterli olduğundan emin olmak için bu arzı azaltma çağrıları ortaya çıktı.

Reuters , "Hem Avrupa'da hem de Amerika Birleşik Devletleri'nde ısınma mevsimi yaklaşırken ve her iki yerde de ısınma için gaz kullanan çok sayıda insan varken, gaz için fiyat görünümü tüketici açısından iyi görünmüyor" diye yazdı.

Kaynak: Independent, Reuters, TRTHaber .