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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ABD'de eyaletler arasında kripto madencilik rekabeti

ABD'de eyaletler arasında kripto madencilik rekabeti

Çin'den doğru dünyanın dört bir yanına yayılan kripto para madenciliği ABD'li eyaletler arasında rekabete neden oldu.

3 Gün Önce
2021-10-11 15:42:10
ABD'de eyaletler arasında kripto madencilik rekabeti

Çin hükümetinin Bitcoin madenciliğini yasaklaması üzerine yönelinenilk ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu.

Milyarlarca dolarlık ek yatırım anlamına gelen bu kripto para madenleri ABD eyaletleri arasında bir çekişme nedeni haline geldi.

Kripto para madenciliği üzerine gelen yeni verilere göre, bu alanda, New York “kazanan” konumuna geldi.

Yeni veriler, Amerika'daki Bitcoin madencilerinin çoğunun New York, Kentucky, Georgia ve Texas'ta bulunduğunu gösterdi.

Foundry USA'in verilerine göre, ABD'de Bitcoin işlemci gücü oranının yüzde 19,9'u New York'ta, yüzde 18,7'si Kentucky'de, yüzde 17,3'ü Georgia'da ve Teksas ise yüzde 14'ünü oluşturuyor.

Kripto para madenciliğinde Amerika Birleşik Devletleri'ne doğru yaşanan bu göçün en büyük sebebi de Pekin'in bu baharda madencilere uygulamaya başladığı yasaklar oldu.

GÖÇ DEVAM EDECEK

Basına yansıyan haberlere göre Çin'den başlayan göç aylar sonra bile tamamlanmış değil. Çin'deki dev madencilerin halen dünyanın birçok yerine yüzbinlerce kripto para madenciliği ekipmanı gönderdiği tahmin ediliyor.

Basına yansıyan bilgilere göre sadece onbinlerce cihaz ABD'nin Teksas eyaletine doğru yola çıkmış durumda.

Teksas'taki düşük elektrik maliyetleri nedeniyle yakın zamanda eyalette açılacak olan kripto para madenciliği şirketlerinin daha da artması bekleniyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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