ABD'de enflasyon 40 yılın zirvesine çıktı

Küresel piyasaların merakla beklediği ABD enflasyon verisi açıklandı. ABD'de mayıs ayında TÜFE yüzde 1 arttı. Yıllık bazda enflasyon yüzde 8,6'ya yükseldi ve yeniden 40 yılın zirvesine çıktı.

Mayıs ayı enflasyon verisinin yüzde 8,3 düzeyinde gerçekleşmesi bekleniyordu. Ülkede enflasyon martta yüzde 8,5 ile 41 yılın zirvesini görmüş, nisanda ise yüzde 8,3'e gerilemişti.

Beklentilerin üzerinde gelen verilerin, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) sıkılaşma sürecini daha agresif yürüteceğine dair görüşleri güçlendireceği, bunun da hisse senedi piyasalarında satış baskısının sürmesine neden olabileceği öngörülüyordu.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, dün yaptığı açıklamada, en çok odaklandığı konunun enflasyon olduğunu belirterek, "Daha yüksek enerji ve gıda fiyatları riskleri görüyorum. Ekonomik büyümenin de yavaşlamasını bekliyorum ancak resesyon yaşayacağımızı düşünmüyorum" diye konuşmuştu.

Öte yandan Hem Wall Street ekonomistleri hem de küçük işletme sahipleri, önümüzdeki yıl bir durgunluğun mümkün olacağından giderek daha fazla endişe duyuyorlar.

Enfasyon verisinin açıklanmasından sonra New York Times gazetesi'nde yayımlanan analiz haberde ise, "Amerika'daki kasvetli tavır, Kasım ara seçimleri yaklaşırken Başkan Biden ve Demokratlar için sorun yaratıyor. Yükselen fiyatlar seçmenlerin cüzdanları ve zihinleri üzerinde baskı oluşturduğundan, yönetimdeki politika yapıcılar, enflasyonu daha sürdürülebilir bir hıza döndürmeye yardımcı olmanın en büyük öncelikleri olduğu konusunda netler, ancak bunu yapmak esas olarak Fed'e düşüyor." denildi.

Gazetinin yorumu şöyle:

"Ekonomistler, güreş enflasyonunu düşürmenin yavaş ve sancılı bir süreç olabileceği konusunda uyarıyorlar. Pandemiye bağlı üretim ve nakliye sıkıntıları, erken gevşeme belirtileri gösterdi, ancak otomobil ve kamyon gibi ürünleri yetersiz tedarik ederek belirginliğini koruyor. Ukrayna'daki savaş gıda ve yakıt fiyatlarını yükseltiyor ve gidişatı tahmin edilemez. Ve tüketici talebi, pandemi sırasında biriken tasarruflar ve enflasyonu tamamen dengelemek için yeterli olmasa da hızla yükselen ücretlerle desteklenen güçlü olmaya devam ediyor.

Deutsche Bank'ın ABD Baş Ekonomisti Matthew Luzzetti ise yaptığı açıklamada, "Tüketici harcamalarında kayda değer bir esneklik var gibi görünüyor," dedi ve Aralık ayı itibariyle tüketici fiyatlarının yıl boyunca hala yüzde 7,3 oranında tırmanmasını beklediğini açıkladı.

Belirsizlik yüksek olsa da, bir Bloomberg anketindeki ekonomistler, Tüketici Fiyat Endeksi tarafından ölçülen enflasyonun 2022'nin son çeyreğinde yüzde 6,3'te – bugünün altında, ancak yine de keskin bir şekilde yüksek kalmasını bekliyorlar."