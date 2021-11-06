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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ABD'de Çinli yetkiliye 'ekonomik casusluk' tutuklaması

ABD'de Çinli yetkiliye 'ekonomik casusluk' tutuklaması

ABD Çinli yetkiliyi ekonomik casusluktan yapmaktan suçlu buldu.

1 Saat Önce
2021-11-06 21:19:06
ABD'de Çinli yetkiliye 'ekonomik casusluk' tutuklaması

ABD Adalet Bakanlığı, Çin Halk Cumhuriyeti Devlet Güvenlik Bakanlığı çalışanının ekonomik casusluk yapmaktan suçlu bulunduğunu açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada Jiangsu Güvenlik Birimi bölüm başkan yardımcısı Yanjun Xu'nun ticari sır hırsızlığı ve ekonomik casusluk yapmaya teşebbüs etmekten yargılanacağı ifade edildi.

"60 yıla kadar hapis"

Bakanlıktan alınan bilgilere göre, işlediği suçlar karşılığında 5 milyon doları aşan para cezası alan Yanjun'un toplam 60 yıla kadar hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

2013'ten bu yana ABD merkezli şirketleri ve çalışanları hedef alan Yanjun, merkezi ABD'de bulunan havacılık şirketi GE Aviation uzmanının 2017'de Çin'e seyahat etmesini sağladı. Ertesi yıl Yanjun uzmandan, şirketin geliştirdiği teknolojiler hakkında bilgiler istedi. Daha sonra şirket uzmanının FBI'a verdiği bilgiler dahilinde Yanjun ifşa edilerek Belçika'dan teslim alındı.

FBI Müdür Yardımcısı Alan Kohler Jr. yaptığı açıklamada, Çin Halk Cumhuriyeti'nin istihbarat operasyonlarına karşı mücadelede ABD kurumlarının bilgi ve kaynak alışverişinde bulunmasının öneminden bahsetti. Kohler, “Çin'in asıl amaçlarından şüphe duyan kimseler için bu bir uyarı ikazıdır; ekonomik ve askeri çıkarları için Amerikan teknolojini devşirmeye çalışıyorlar.” dedi.

Mepa News

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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