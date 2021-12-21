DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Erkeçsakalı çayı selüliti ortadan kaldırıyor!
ABD'de cari açık rekoru!
İklim Değişikliğine Çare Bisikletten Geçiyor
Enver Aysever'e 'dine hakaret' suçundan para cezası
İhracatçılardan TL'ye destek açıklaması
Matcha çayı bağışıklık sistemini güçlendiriyor
İki Makam Aracına Bir Kent Bisiklet Kenti Olabilir
Gül suyundan doğal tonik nasıl hazırlanır?
İlk çağlarda insanlar nasıl besleniyordu?
DenizBank’tan destek açıklaması
Altay - Trabzonspor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
Rusya: ABD’li paralı savaşçılar provokasyon yapacak
Market fiyatları düşecek mi?
BDDK'dan son dakika dolar kararı!
Fahri Şahin kimdir? Fahri Şahin'e AK Parti'de yeni görev

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ABD'de cari açık rekoru!

ABD'de cari açık rekoru!

ABD'de cari işlemler açığı, yılın üçüncü çeyreğinde 214,8 milyar dolarla 2006'dan bu yana kaydedilen en yüksek seviyeye ulaştı.

6 Dakika Önce
2021-12-21 17:01:02
ABD'de cari açık rekoru!

ABD Ticaret Bakanlığı, 2021 yılı temmuz-eylül dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 8,3 artarak 214,8 milyar dolar oldu.

Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen ve 2006'nın üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşan cari açık verisinin, 205 milyar dolar olması öngörülüyordu.

ABD'de yılın ikinci çeyreğine ait cari açık verisi de 190,3 milyar dolardan 198,3 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise bu dönemde yüzde 3,7 olarak hesaplandı. Bu oran yılın ikinci çeyreğinde yüzde 3,5 olarak kaydedilmişti. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş