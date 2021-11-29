ABD'de bekleyen konut satışları arttı

'Piyasanın beklentisi sadece yüzde 1 oranında artış olması yönündeydi. Yıllık bazdaki düşüş ise geçen yılki döngüsel zirve ile ilişkili olduğundan çok olumsuz yorumlanmaz...'

ABD'de bekleyen konut satışları Eylül ayındaki yüzde 2,3'lük düşüşün ardından Ekim ayında aylık bazda yüzde 7,5 arttı. Böylece bekleyen ev satışları endeksi Eylül'deki 116,5'ten Ekim'de 125,2'ye yükselmiş oldu. Ekim 2020'de bekleyen ev satışları endeksinin 127 puan olması göz önüne alındığında, yıllık bazda satışlar Ekim ayında %1,4 düşmüştür.

Artış sürecek mi?

Tera Yatırım Başekonomiste Enver Erkan analizinde şunları dikkati çekti: Mortgage oranları artıyor olmasına rağmen, Ekim ayında önemli bir aylık artış görülüyor. Piyasanın beklentisi sadece yüzde 1 oranında artış olması yönündeydi. Yıllık bazdaki düşüş ise geçen yılki döngüsel zirve ile ilişkili olduğundan çok olumsuz yorumlanmaz. Bunun yanında, önemli bir ayrıntı olarak konut fiyatlarındaki artış devam edecek ve talep bu yüzden öne çekiliyor. Nedeni; kira ve konut fiyatlarındaki artış ve buna ek olarak Fed'in artık sıkılaşmayı değerlendiriyor olması itibariyle mortgage oranlarının artacak olması.

Fiyat belirsizliği ve arz sıkıntısı

Analizde şu değerlendirmeye yer verildi: Bir yandan talep kısılacak, ancak diğer yandan erken öne alınan talep nedeniyle de kısa zamanda azalan bir konut stoku söz konusu. Eğer piyasa yüksek konut fiyatlarından ve talep azalmasından tıkanacaksa, inşaat firmaları yeni konut yapımından ziyade eldeki stokları eritmeye odaklanacaklardır. Tedarik sıkıntısı zaten yeni yapımları yavaşlatmış durumda. Fiyat belirsizliği ve arz sıkıntısı erken dönem talep için hızlanmaya, geniş dönemli asıl talep için yavaşlamaya işaret. Yüksek enflasyon dinamiklerinin önemli bir bileşeni konut piyasasındaki fiyatlar olduğu için, Fed açısından değerlendirilmesi gereken bir ayrıntı.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.