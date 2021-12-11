ABD bütçesi Kasım'da 191 milyar dolar açık verdi

ABD'de bütçe açığı, Kasım'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 32 artarak 191 milyar dolar oldu

ABD Hazine Bakanlığı, Kasım ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2021'de başlayan ve 30 Eylül 2022'de sona erecek 2022 mali yılının Kasım ayında federal hükümetin bütçe açığı 191 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, geçen yılın aynı ayında ise 145 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı Kasım'da, geçen senenin aynı ayına kıyasla yaklaşık yüzde 32'lik artış gösterdi.

Bu dönemde bütçe dengesine ilişkin piyasa beklentisi, bütçenin Kasım'da 195 milyar dolarlık açık vermesi yönündeydi.

Hükümetin gelirleri, Kasım'da geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 28 artarak 281 milyar dolara yükselirken, harcamaları yaklaşık yüzde 30 artarak 473 milyar dolara çıktı.

Ülkede 2022 mali yılının ikinci ayı olan Kasım itibarıyla toplam bütçe açığı 356 milyar dolara ulaştı. Söz konusu açık, geçen yılın aynı döneminde 429 milyar dolar seviyesinde gerçekleşmişti.

Mali yılın ilk 2 ayındaki harcamalar, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık yüzde 4 artarak 922 milyar dolara yükselirken, gelirler yaklaşık yüzde 24 azalışla 565 milyar dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2021 mali yılında toplam 2,8 trilyon dolar olarak hesaplanmıştı ve federal hükümet Kovid-19 salgınının etkisiyle 2020'deki 3,1 trilyon dolarlık açığın ardından ikinci en büyük bütçe açığını vermişti.

Kaynak: bloomberght.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.