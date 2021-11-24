DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
Fed'den derin endişe itirafı! Faiz, enflasyon ve belirsizlik
“Komplo denenler birer birer gerçek çıktı”
'Öğretmenler Günü'nde acı haber: Bahar öğretmen hayatını kaybetti
Brüksel'de Uber taksiye durdurma kararı
Türk vatandaşlarının seyahatteki vize yükümlülükleri
Polis, Kadıköy metrosundaki bıçaklı şüphelinin peşinde
Hintli öğretmen, çok sevdiği eşi için Taj Mahal'in kopyasını inşa ettirdi
Akıllı sağlık hizmetleri devrede
Trabzonspor'un gol kralları
ABD bankalarına kripto para düzenlemesi
Beşiktaş Avrupa'ya veda etti
Serbest ve kontrollü kambiyo rejimi
Her araç kendi bakımını yapacak
Mehmetçik'ten 2 bin 300 rakımdaki köyün öğretmenlerine sürpriz ziyaret
Biden’a halk desteği düşmeye devam ediyor

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / ABD bankalarına kripto para düzenlemesi

ABD bankalarına kripto para düzenlemesi

ABD'de bankaların belirli kripto para faaliyetlerinde bulunmadan önce izin alması gerekecek

2 Saat Önce
2021-11-24 23:14:09
ABD bankalarına kripto para düzenlemesi

ABD Para Birimi Denetleme Ofisi (OCC), bankaların kripto para birimini içeren belirli faaliyetlerde bulunmadan önce yazılı izin almaları gerekeceğini bildirdi.

OCC'den yapılan açıklamada, bankaların müşterilerin kripto varlıklar için saklama hizmetleri sağlama gibi faaliyetlerde bulunmadan önce uygun risk yönetim sistemlerine ve kontrollerine sahip olduklarını gösterebilmeleri gerektiği aktarıldı.

Açıklamada, bankaların belirli kripto para, dağıtık defter (distributed ledger) ve sabitkoin (stablecoin) faaliyetlerinde bulunmadan önce denetim makamlarına bu niyetlerini bildirmeleri ve yazılı izin almaları gerekeceği kaydedildi.

ABD Merkez Bankası (Fed), Federal Mevduat Sigorta Kurumu ve OCC, salı günü, kripto varlıklarla ilgili gelecekteki çalışmaların yol haritasını sunan ortak bir açıklama da yayımlamıştı.

Düzenleyici kurumların ortak açıklamasında, gelecek yıl bankaların kripto para piyasasında hangi faaliyetlerine yasal olarak izin verileceğine daha fazla açıklık getirilmesinin planlandığı kaydedilmişti.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş