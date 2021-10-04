AB ülkeleri enerji fiyatlarındaki artışı görüştü

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, 'Enerji fiyatlarının gelişimini dikkatle izlemek ve bütçe politikalarında bunu bir unsur olarak değerlendirmek konusunda anlaştık.' dedi.

Avro Grubu Başkanı ve İrlanda Maliye Bakanı Paschal Donohoe, avro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerin maliye bakanlarının Lüksemburg'da gerçekleştirdiği toplantı bitiminde açıklamalarda bulundu. Avro Bölgesi ekonomisinin toparlanmayı sürdürdüğünü belirten Donohoe, koronavirüs salgınında delta varyantının sorun olmaya devam ettiğini söyledi.

Donohoe, geçmiş aylarda Avro Grubu toplantılarında salgın, varyantlar, aşılamadaki ilerleme ve ekonomilerin güvenli biçimde açılması gibi başlıkların ön planda olduğunu anımsattı. Son dönemde artan enerji fiyatlarının öncelikli bir hal almaya başladığına işaret eden Donohoe, enerji fiyatlarındaki artışın geniş ekonomik ve sosyal sonuçlara neden olabileceğini anlattı.

Donohoe, enerji fiyatlarındaki yükselişin çok yönlü bir durum olduğuna dikkati çekerek, "Avro Bölgesi'nde enerji fiyatlarındaki artışın enflasyona ve bütçe politikalarına etkileri konusunda görüşlerimizi paylaştık. Yaşanan gelişmelerin geçici olduğu ve enflasyonun gelecek yıl tekrar düşeceği konusunda AB Komisyonu ve Avrupa Merkez Bankası (ECB) ile aynı görüşü paylaşıyoruz." diye konuştu.

Enerji fiyatlarındaki artışın sosyal etkilerinin de farkında olduklarını belirten Donahoe, yoksul haneleri hedefe yönelik "tedbirlerle" korumak gerektiğini vurguladı.

Donahoe, enerji fiyatlarındaki artıştan hem vatandaşların hem de işletmelerin etkilendiğini anımsatarak, "Enerji fiyatlarının gelişimini dikkatle izlemek ve bütçe politikalarında bunu bir unsur olarak değerlendirmek konusunda anlaştık." ifadesini kullandı.

Mevcut enerji krizinin iklim hedeflerini değiştirmemesi gerektiğine işaret eden Donhoe, yeşil dönüşümün sorunun değil çözümün bir parçası olduğunu söyledi.

Avrupa'da gaz fiyatları hızla artıyor

Son dönemde ekonomik toparlanmanın başlaması, küresel doğal gaz talebini artırdı ve doğal gaz arzının sabit kalmasıyla birlikte fiyatlar hızla yükseldi.

Avrupa'da aylık vadeli kontratlarda doğal gaz fiyatı son bir yılda yüzde 600'ün üzerinde arttı. Bu yükselişte, talepteki artışa rağmen Rusya'dan geçen yıllara göre daha az gaz gelmesi ve kıtanın yer altı depolama tesislerindeki doluluk oranlarının son 10 yıl ortalamasının çok altında kalması etkili oldu.

Ayrıca, elektrik üretiminin yüzde 20'sinin doğal gazdan karşılandığı Avrupa'da, kuraklık nedeniyle hidroelektrik santrallerinde üretimin düşmesi ve rüzgar enerjisinden elektrik üretiminin de azalması üretimde gazın payını yükseltti.

Doğal gaz fiyatlarının artması ve talebin yükselmesi nedeniyle Avrupa'da elektrik fiyatları da hızla tırmandı. Piyasalardaki yüksek karbon fiyatlarına rağmen artan enerji talebini karşılamak amacıyla Avrupa'da kömüre talep artış gösterdi. Kömür fiyatları da hızla arttı.

Kış aylarının yaklaşmasıyla Avrupa ülkelerinin doğal gaz talebinin daha da artması, elektrik fiyatlarının daha fazla yükselmesi bekleniyor. Avrupa'da tüketiciler de artan doğal gaz ve elektrik fiyatlarından şikayet ediyor. Enerji krizinin Brüksel'de 21-22 Ekim'de gerçekleştirilecek AB Liderler Zirvesi'nde de ele alınması planlanıyor.AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.