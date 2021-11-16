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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / AB üçüncü çeyrekte büyüdü

AB üçüncü çeyrekte büyüdü

Avrupa Birliği (AB) ekonomisi, yeni tip koronavirüs tedbirlerinin yumuşadığı yılın üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,1 büyüme kaydetti.

2 Saat Önce
2021-11-16 13:44:14
AB üçüncü çeyrekte büyüdü

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), AB ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı üçüncü çeyrek büyüme ve istihdam verilerini yayımladı.

Buna öre, 19 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), 2021'in üçüncü çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,2 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde GSYH, 2021'in üçüncü çeyreğinde 2020'nin aynı dönemine göre ise yüzde 3,7 arttı.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, bu yılın üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 2,1, 2020'nin üçüncü çeyreğine göre de yüzde 3,9'luk artış gösterdi.

GSYH, yılın ikinci çeyreğinde Avro Bölgesi'nde yüzde 2,1, AB'de ise yüzde 2 yükselmişti.

Üçüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe göre Almanya ekonomisi yüzde 1,8, Fransa ekonomisi yüzde 3,0, İtalya ekonomisi yüzde 2,6 ve İspanya ekonomisi yüzde 2 büyüdü.

İstihdam arttı

AB'de istihdam, 2021'in üçüncü çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9, 2020'nin üçüncü çeyreğine göre de yüzde 2,1 arttı.

Avro Bölgesi'nde de istihdam, üçüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,9, geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 2 yükseldi.

 

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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