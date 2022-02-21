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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / AB'den Ukrayna'ya dev kredi!

AB'den Ukrayna'ya dev kredi!

Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında alınan kararda, AB’nin Ukrayna’ya 1.2 milyar Euroluk maddi destek sağlayacağı duyuruldu.

1 Saat Önce
2022-02-21 13:28:39
AB'den Ukrayna'ya dev kredi!

AB Konseyi'nden yapılan açıklamada, “AB, Ukrayna'da istikrarı teşvik etmek için kredi şeklinde 1.2 milyar Euroluk acil bir makro-finansal yardım operasyonu sağlayacak. Kriz durumuna hızlı destek sağlanması ve Ukrayna'nın direncini güçlendirilmesi amaçlanıyor” denildi. Söz konusu krizin Ukrayna ekonomisi üzerinde olumsuz etki yarattığını altı çizilen açıklamada, “Kalıcı güvenlik tehditleri şimdiden önemli bir sermaye çıkışını tetikledi. Ukrayna, artan jeopolitik belirsizlik ve bunun ekonomik durum üzerindeki etkisi nedeniyle uluslararası sermaye piyasalarına erişimini kaybediyor” ifadelerine yer verildi. .

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