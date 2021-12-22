DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
ABD: 'İsrail’le kritik bir kavşaktayız'
Dolar ve altında son durum ne? Düşüş sürüyor mu?
Memurların hepsi toplu sözleşme ikramiyesi alacak mı? Sendikaya üye olan tüm memurlara ikramiye yatacak mı?
Dolar/TL desteğinde en çok merak edilen 10 soru
2022 Mazerete bağlı yer değiştirme başvuru tarihi ne zaman? MEB öğretmen isteğe bağlı atama başvurusu son gün
İslam Memiş'ten yeni altın tahmini! Şimdi gram altın alınır mı?
Sivasspor - Rizespor maçını donmadan HD olarak canlı izle!
'ESKADER 2021 Kültür-Sanat Ödülleri' sahipleri açıklandı
Bakan Gül, TBB’nin yeni başkanı Sağkan'ı kabul etti
AB’den küresel şirketlere vergi
Danıştay'dan milyonlarca memuru ilgilendiren ikramiye kararı
Tapu kadastro personel alımı ne zaman? Tapu kadastro memur alımı hangi branşlarda yapılacak?
Kuzey Kıbrıs'ta asgari ücret açıklandı
Tapu Müdürlüğü memur alımı 2022 | Tapu kadastro personel alımı başvuruları başladı mı?
Elon Musk'a hayranlığını dile getiren ünlü yazar Stephen King, okurlarının tepkisini çekti

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / AB’den küresel şirketlere vergi

AB’den küresel şirketlere vergi

AB Komisyonu Üyesi Paolo Gentiloni, 'AB ve ekonomisine zarar veren vergi düşürme yarışını bitirmek için ilk adımı atıyoruz.' dedi.

1 Saat Önce
2021-12-22 15:59:57
AB’den küresel şirketlere vergi

Avrupa Birliği (AB), yıllık geliri 750 milyon avronun üzerindeki çok uluslu şirketlerin faaliyette bulunduğu üye ülkede en az yüzde 15 oranında vergilendirilmesini içeren yeni bir yönetmelik hazırladı.

AB Komisyonu Ekonomiden Sorumlu Üyesi Paolo Gentiloni, Brüksel'de gerçekleştirilen AB Komisyonu üyelerinin haftalık toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu.

Bu yılın ekim ayında 137 ülkenin küresel kurumlar vergisi reformu konusunda anlaştığını anımsatan Gentiloni, "AB ve ekonomisine zarar veren vergi düşürme yarışını bitirmek için ilk adımı atıyoruz." dedi.

thumbs_b_c_b3c3a62dbc454c2b15fe6fa84c9701b9

Gentiloni, "Hazırladığımız direktif, büyük şirketlere yüzde 15 oranında yeni asgari vergi uygulanmasını sağlayacak." diye konuştu.

Söz konusu yüzde 15'lik kurumlar vergisinin AB ülkelerinde faaliyet gösteren ve yıllık cirosu 750 milyon avro üzerindeki şirketlere uygulanacağını anlatan Gentiloni, direktiflerinin uluslararası anlaşmanın uygulanmasını amaçladığını ve bunun 2023 sonunda yürürlüğe girmesinin planlandığını anlattı.

Gentiloni, paravan şirketlerin AB ülkelerindeki vergi sistemlerini suiistimal etmelerine karşı da yeni bir düzenleme teklifi hazırladıklarını belirtti.

"Paravan şirketler üzerindeki baskı artacak"

AB ülkelerinde ekonomik faaliyeti olmayan veya asgari düzeyde ekonomik faaliyet gösteren kuruluşların herhangi bir vergi avantajından yararlanmasını engelleyeceklerine işaret eden Gentiloni, "Teklifimiz, paravan şirketler üzerindeki baskıyı artıracak." ifadelerini kullandı.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü'nün (OECD) 2012'den bu yana üzerinde çalıştığı ve 140 ülke arasındaki müzakereleri koordine ettiği küresel kurumlar vergisi düzenlemesinde ekim ayında bir uzlaşı sağlanmıştı. AA

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş