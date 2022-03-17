AB'den kripto para uyarısı

Avrupa Birliği'nin sermaye piyasaları, bankacılık ve sigortacılık düzenleyici kuruluşları yaptıkları ortak açıklamayla kripto varlık yatırımcılarını tüm paralarını kaybetme riski taşıdıkları konusunda uyardı.

Söz konusu uyarıya ilişkin yapılan yazılı açıklamada “Tüketiciler bu varlıkları satın aldıkları durumda tüm yatırımlarını gerçek anlamda kaybetme riskiyle karşı karşıyalar” ifadeleri yer aldı.

YATIRIMCI SAYISI ARTIYOR

Kripto varlıklarına yatırım yapanların sayısının giderek artmasından endişe eden kuruluşlar halihazırdaki AB finansal hizmetler kanununa göre kripto yatırımların herhangi bir koruma altında olmadığına dikkat çekti.

Açıklamada pazarın yüzde 60'ını oluşturan Bitcoin ve Ethereum da dahil olmak üzere 17 bin civarındaki kripto varlığı satın alanların birçoğunun risklerin tam olarak farkında olmadığı vurgulandı ve “Tüketicilerin sosyal medya ve fenomenler üzerinden yapılanlar da dahil yanıltıcı reklamlara karşı uyanık olmalı ve özellikle gerçek olamayacak kadar güzel görünen hızlı ve yüksek kar vaatlerine kanmamalı” ifadelerine yer verildi. Kuruluşlar ayrıca bazı kripto varlıkların enerji tüketiminin dolayısıyla çevreye verdikleri zararın yüksek olduğunun da farkında olunması gerektiği konusunda uyardı.

OLİGARKLAR SERVETİNİ KRIPTOLARLA KAÇIRIYOR

ABD'nin başını çektiği batılı ülkelerin ağır yaptırımlarına maruz kalan Rus zenginleri çıkışı kripto paralarda buldu. Varlıklarını kripto para borsalarına transfer eden Rus oligarklar şimdi de nakde çevirmeye çalışıyor. Kripto firmalarının yöneticileri ve finansal kaynaklar, Batı yaptırımlarından kaçan zengin Rusların güvenli bir sığınak aradığı için Birleşik Arap Emirlikleri'ne yöneldiğini açıkladı.

YATIRIMLAR BAE'YE KAÇIYOR

BAE'deki bir finans kaynağı konu ile ilgili açıklama yaparak Rusların paralarını diğer alanlardan Körfez devletine sokmanın bir yolu olarak kripto kullandığını ve Dubai'de mülk satın aldığını doğruladı. .