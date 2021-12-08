AB'de doğalgaz fiyatlarında Biden sonrası rekor yükseliş

Avrupa'da doğalgaz fiyatları, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya'ya karşı yaptırım olarak Kuzey Akım 2'nin durdurulabileceğine dair açıklaması sonrasında salı günü yüzde 6 yükselişle 95,5 euroya tırmandı.

Bloomberg'in haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal etmesi halinde Kuzey Akım 2 Boru Hattı projesinin durdurulmasını istiyor. Bloomberg'e konuşan kaynaklar Biden'ın yeni Ukrayna'nın işgali durumunda Almanya'daki yeni yönetimden böyle bir karar alınmasını isteyebileceğini belirtti.

Biden, Putin ile salı günü gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Kuzey Akım 2'ye uygulanabilecek olası yaptırımlar konuşulurken Putin savaş çıkarma niyetinde olduğuna dair iddiaları reddetti.

ABD'nin masasında arasında Kuzey Akım 2 dışında Rus bankalarına ve ülkeden ihraç edilen belirli ürünlere yaptırım uygulanmasına yönelik seçenekler de bulunuyor. Genel olarak amaç ekonomik olarak ülkeye yeterince büyük bir zarar verebilecek ve kapsamlı bir paket oluşturmak.

Avrupa'da doğalgaz fiyatları ise Biden'ın Kuzey Akım 2 yaptırım tehdidinden sonra yükseldi. Hollanda doğalgaz vadelileri salı günü yüzde 6 yükselişle megavatsaat başına 95,5 euroya tırmandı. Doğalgaz fiyatları Kasım başından bu yana 85-95 euro fiyat aralığında dalgalı bir seyir izliyordu.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.