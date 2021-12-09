900 kişiyi 3 dakikada Zoom’da kovdu

Sadece 3 dakikalık bir Zoom görüşmesi ile tam 900 çalışanını işten çıkartan CEO'ya tepkiler yağıyor. Kovulan bir çalışan olayı 'gerçek üstü bir andı, çok duygusuzdu' sözleriyle anlatırken, şirketteki pek çok kişinin de hemen ardından istifa ettiği bildiriliyor!

Better.com CEO'su Vishal Garg, 1 Aralık'ta üç dakikalık bir Zoom görüşmesinde, 900 çalışanını birden işten çıkarttığını duyurarak gündeme oturmayı başardı. Üstelik bu işten çıkartmanın, o an geçerli olacağını da söyleyerek olayı daha dramatik bir hale getirdi.

Dijital ipotek şirketinde eski bir sigortacı olan Christian Chapman, CNN'e, görüşmenin hemen ardından şirketteki meslektaşları ile mesajlaşmaya başladığı söyledi. Ancak şirket bilgisayarına, telefonuna, e-postasına ve mesajlaşma imkanına erişimini saniyeler içerisinde kaybettiğini sözlerine ekledi. Chapman, "eski meslektaşlarımla iletişim kurmak için Facebook Messenger'a başvurmak zorunda kaldım" diyor.

3 dakikalık görüşme sırasında Garg, şirketin insan kaynaklarının işten çıkarılan personele e-posta göndereceğini söyledi. Ancak Chapman, şirket e-postasına erişimini kaybettiği için, kişisel e-postasına gönderilmeden önce saatlerce beklemesi gerektiğini belirtti.

Beş çocuklu bir ailenin tek geçim kaynağı olan Chapman, görüşmede işten çıkarmalarının duyurulmasını beklemediğini söylüyor: "Gerçeküstü bir andı, olacağına asla inanmadığın şeylerden biriydi. Çok duygusuzdu." Bu deneyimi "acı verici" olarak nitelendiren Chapman, işten çıkarmaların açıklandığı sabah menajeri ile olumlu bir performans değerlendirme görüşmesi yaptığını da sözlerine ekledi.

Chapman, geçmişte de üç ipotek şirketi tarafından işten çıkarıldığını ama işten çıkarmaların hiçbirinin bu kadar "kaba ve tutkusuz" olmadığını iddia ediyor.

Sızdırılmış bir videoda ise Garg, işten çıkarmalardan sadece yarım saat sonra yapılan başka bir görüntülü toplantıda kalan personele "daha yalın, daha kötü, daha aç bir işgücü" ile "Daha İyi 2.0" yaratmaya çalıştığını söylüyor. Ayrıca şirketin "yanlış insanları" işe aldığını ve önceki çeyrekte 100 milyon dolar kaybettiğini sözlerine ekliyor. İşten çıkartmaları ise, "bugün yaptığımızı üç ay önce yapmalıydık" diyerek savunuyor.

Fortune'da ise, Garg'ın işten çıkarılan en az 250 personelin, günde sadece iki saat çalışarak şirketten çaldığını söylediğinden bahsediliyor.

Toplu işten çıkarmaların şokundan önce bile, Garg'ın yönetim tarzı yoğun bir şekilde eleştiriliyordu. Daily Beast, Ağustos ayında Garg'ın bir zamanlar iş ortağını diri diri yakmakla tehdit ettiğini, Forbes ise 2020'de personeline "aptal yunuslar" olduklarını söylediğini yazmıştı.

Insider, Better'ın en iyi pazarlama, halkla ilişkiler ve iletişim yöneticilerinin, toplu işten çıkarmanın ardından istifa ettiğini de haberine ekliyor.

Kaynak: chip.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.