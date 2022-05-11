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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / 8 yıl sonra bir ilk: Bingazi'den İstanbul'a uçuşlar yeniden başladı

8 yıl sonra bir ilk: Bingazi'den İstanbul'a uçuşlar yeniden başladı

Libya'daki Berniq Hava Yolları, 8 yıl sonra yeniden ülkenin doğusundaki Bingazi kentinden İstanbul'a ilk seferini gerçekleştirdi.

8 Saat Önce
2022-05-11 16:58:05
8 yıl sonra bir ilk: Bingazi'den İstanbul'a uçuşlar yeniden başladı

Libya merkezli "Marsad" gazetesinin Twitter hesabında yer alan haberde, Berniq Hava Yolları'na ait yolcu uçağının Bingazi kentindeki Benina Havalimanı'ndan İstanbul'a ilk uçuşunu gerçekleştirdiği aktarıldı.

Kahire, İskenderiye, Tunus, Amman ve Şam'ın ardından İstanbul'un, Berniq Hava Yolları'nın altıncı uluslararası destinasyonu olduğu vurgulandı.

Bingazi ile İstanbul arasındaki uçuşlar, Libya'da yaşanan çatışmalar nedeniyle 2014 yılında askıya alınmıştı.

Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Kenan Yılmaz, 29 Ocak'ta Bingazi'ye gerçekleştirdiği ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, Libyalı yetkililerle İstanbul-Bingazi uçuşlarının yeniden başlaması için görüşmeler gerçekleştirdiklerini söylemişti. .

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