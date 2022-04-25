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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / 5 Rus oligarkın 3 yat, 23 mülk ve 12 banka hesabına el koyuldu

5 Rus oligarkın 3 yat, 23 mülk ve 12 banka hesabına el koyuldu

İspanya'da, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana Rus oligarklara uygulanan yaptırımlar kapsamında 3 yata, 23 mülke ve 12 banka hesabına geçici el konulduğu duyuruldu.

36 Dakika Önce
2022-04-25 21:48:14
5 Rus oligarkın 3 yat, 23 mülk ve 12 banka hesabına el koyuldu

İspanyol hükümetinde Başbakanlık direktörü Oscar Lopez, meclise sunduğu Ulusal Güvenlik Stratejisi'nde Rus oligarklara uygulanan yaptırımlarla ilgili de bilgi verdi.

Lopez, Ukrayna-Rusya savaşının başlamasından bu yana yaptırım uygulanacak Rus oligarklar listesinde bulunan 5 kişinin bankadaki 12 yatırım ve kişisel hesabına, 3 lüks yata ve 23 mülke geçici olarak el konulduğu bilgisini paylaştı.

Savaşın başından bu yana 130 bin Ukraynalı geldi

Hükümet temsilcisi, aynı zamanda savaşın başından bu yana İspanya'ya gelen Ukraynalıların sayısının 130 bini bulduğunu, bunlardan 15 bin 400'ünün çocuk olduğunu, 72 bininin de geçici koruma talep ettiğini duyurdu. AA .

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