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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / 4 dünya devinden yeni altın tahmini

4 dünya devinden yeni altın tahmini

Dünyanın önde gelen finans kuruluşları, başta Fed olmak üzere merkez bankalarının sıkı para politikası ve enflasyonla mücadele hamlelerinin ardından, altın fiyatları öngörülerini revize etmeye devam ediyor.

21 Dakika Önce
2022-02-07 08:16:34
4 dünya devinden yeni altın tahmini

Merkez bankalarının enflasyonla mücadele hamlelerinin ardından yükselişe geçen altın fiyatları, yatırımcılar için güvenli liman olma özelliğini koruyor. Analistler altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi için, ons altının bin 820 dolar seviyesinin üstünde fiyatlanması gerektiğini belirtiyor.

Altın fiyatlarında son durum:

Amerika Merkez Bankasının (Fed) faiz sinyallerinden sonra yükselişini kırarak, bin 782 dolara kadar gerileyen ons altın, kısa sürede toparladı ve tepki alımlarıyla bin 810 doları aştı ve geçen haftayı bin 805 dolar seviyesinde kapattı. Küresel altın fiyatlarını izleyen gram altın ise 788 TL oldu.

Altın fiyatlarına ilişkin bankalar ve analistler farklı tahminlerde bulunurken 2022'de değerli metalin enflasyonu ve merkez bankalarını yakından izleyeceği görülüyor.

Goldman Sachs: 2 bin doların üstünde

12 aylık tahminini güncelleyen Goldman Sachs, yeni öngörüsünü 2 bin dolardan 2 bin 150 dolara yükseltti.

Goldman Sachs'taki analistlere göre, Rusya'nın savaş gerginliğinden dolayı batı ülkeleri ile durumu, ABD'deki iç siyasi ve sosyal belirsizlikler ve ikinci koronavirüs enfeksiyonu dalgası zemininde altın fiyatları destek bulacak.

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