4 dünya devinden yeni altın tahmini

Merkez bankalarının enflasyonla mücadele hamlelerinin ardından yükselişe geçen altın fiyatları, yatırımcılar için güvenli liman olma özelliğini koruyor. Analistler altın fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi için, ons altının bin 820 dolar seviyesinin üstünde fiyatlanması gerektiğini belirtiyor.

Amerika Merkez Bankasının (Fed) faiz sinyallerinden sonra yükselişini kırarak, bin 782 dolara kadar gerileyen ons altın, kısa sürede toparladı ve tepki alımlarıyla bin 810 doları aştı ve geçen haftayı bin 805 dolar seviyesinde kapattı. Küresel altın fiyatlarını izleyen gram altın ise 788 TL oldu.

Altın fiyatlarına ilişkin bankalar ve analistler farklı tahminlerde bulunurken 2022'de değerli metalin enflasyonu ve merkez bankalarını yakından izleyeceği görülüyor.

12 aylık tahminini güncelleyen Goldman Sachs, yeni öngörüsünü 2 bin dolardan 2 bin 150 dolara yükseltti.

Goldman Sachs'taki analistlere göre, Rusya'nın savaş gerginliğinden dolayı batı ülkeleri ile durumu, ABD'deki iç siyasi ve sosyal belirsizlikler ve ikinci koronavirüs enfeksiyonu dalgası zemininde altın fiyatları destek bulacak.

Banka 2020 sonunda yaptığı tahminde bu yılın başında altın fiyatının 2 bin 300 dolar olacağını öngörmüştü. Ancak altın fiyatları yıl başında 1800 dolar seviyelerine yakın seyretmişti.

Scotia Bank: Altın fiyatları düşebilir

Scotia Bank, Fed'in faiz artışlarını erkene çekeceği beklentisiyle, 2022 yılı için ortalama altın fiyatı beklentisini 50 dolar düşürdü ve 1.800 dolar/ons düzeyine çekti.

Ancak banka, yine de bu fiyatın, 1988 yılından bu yana en yüksek yıllık ortalama fiyata işaret ettiğini hatırlattı. Kuruluş yıllık ortalama gümüş fiyatı beklentisini da 0.50 dolar aşağı çekerek 24.50 dolar/ ons seviyesine düşürdü.

LBMA: Gerilemesini bekliyoruz

Londra Külçe Piyasası Birliği (LBMA) de 2022 yıl sonu tahminlerine ilişkin son raporunu açıkladı. 34 analistin fiyat tahminlerinin ortalaması 1801,90 dolar oldu. Uzmanlar ayrıca fiyatların 780 dolar aralığında hareket etme potansiyeli olduğunu belirtti.

LBMA'nın tahmin anketine katılan ekonomistler altın beklentilerine ilişkin de konuştu. Fransız yatırım bankası Natixis'in değerli metaller analisti Bernard Dahdah, altının ons başına 1630 dolara düşebileceğini belirterek, “Altın fiyatlarının, esas olarak normalleşme, Fed ve diğer merkez bankalarının faiz artırım potansiyeli nedeniyle 2022'de gerilemeye devam etmesini bekliyoruz” dedi

UBS: ONS altın 1650 dolara düşebilir

İsviçre merkezli banka UBS, ABD'de yükselen enflasyon nedeniyle reel faiz oranlarının yükseltilmesi sonucu 2022 sonuna kadar altın fiyatının ons başına1650 dolar seviyesine düşebileceği tahmininde bulundu.

Banka ayrıca gümüşün bu yıl kademeli olarak düşebileceğini ve 2022 sonuna kadar ons başına 19 dolara ulaşmasının muhtemel olduğunu belirtti.