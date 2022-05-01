DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
TESK: Trafik sigortası zamları ters teper
Elma ve salatalıkta fiyat farkı yüzde 400'ün üzerinde
Zelenskiy: Binlerce Rus askeri daha ölecek
4,5 milyon ton tahıl limanlarda kaldı
Tamire gittiği evde ölü bulundu
Çocuğunu öldürmekten 16 yıl hapisle cezalandırılmıştı; yıllar sonra yakalandı
Gönül Dağı 62. bölüm tek parça izle | Youtube Gönül Dağı yeni bölüm (62.bölüm) izle
Rizespor'dan Göztepe tarihi fark! 7-1
Kirada 'fahiş artış' şikayeti patladı!
Adıyaman'da sağanak; araçlar sular altında kaldı
Erdoğan: Yarı uçak gemimiz denizde, şimdi tamını yapacağız
Erbil'e üst üste roket saldırısı
Londra'nın Trafalgar Meydanı'nda iftar rekoru
Ümraniyespor tarihinde ilk kez Süper Lig'de
Zelenskiy: Azovstal fabrikasından sivillerin tahliyesi başladı

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / 4,5 milyon ton tahıl limanlarda kaldı

4,5 milyon ton tahıl limanlarda kaldı

Birleşmiş Milletler Dünya Gıda Programı, 4,5 milyon ton tahılın Ukrayna limanlarında beklediğini açıkladı.

1 Saat Önce
2022-05-01 23:23:07
4,5 milyon ton tahıl limanlarda kaldı

Alman Haber Ajansına konuşan Dünya Gıda Programı Almanya Direktörü Martin Frick, 4,5 milyon ton tahılın yüklü olduğu gemilerin limanlardan ayrılamadığına dikkati çekti.

İlgili açıklamada, bekletilen tahıllara dünyanın ihtiyacı olduğu vurgulandı.

Dünya Gıda Programına göre ihracatın yeniden başlayabilmesi için hem insanlara hem limanlara erişimin sağlanması gerekiyor.

24 Şubat'ta başlayan Rusya saldırıları sonrası Ukrayna limanları ticaret için kullanılamıyor.

Avrupa ülkeleri kara ve demir yolu ile Ukrayna'dan tahıl taşımaya başladı.

TRTHaber

.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş