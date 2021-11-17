3 günde 8 bin dolar eridi! Yatırımcılar şokta

Kripto paralar son günlerde gösterdiği fiyat hareketiyle birlikte satıcılı seyrini koruyor. Son 3 işlem gününde Bitcoin, 66 bin 400 dolar seviyesinden 58 bin 373 dolara kadar düşerek, 8 bin dolardan fazla değer kaybetti. İşte detaylar…

Geçtiğimiz gün ABD'de Başkan Joe Biden'ın kripto para vergi raporlama zorunluluğunu da içeren altyapı yatırım paketini imzalamasının ardından piyasada satışlar derinleşti.

Bu gelişmeyle birlikte piyasanın amiral gemisi Bitcoin dün 63 bin 600 dolar seviyelerinden 58 bin 574 dolara kadar geri çekildi ve 60 bin 58 dolardan kapandı.

BITCOIN 3 GÜNDE 8 BİN DOLAR ERİDİ

Bugüne ise 60 bin doların hemen üzerinde başlayan Bitcoin'de satıcılı seyir devam ediyor. Lider coin 58 bin 373 dolara kadar gerileyerek 28 Ekim tarihinden bu yana en düşük seviyeye ulaştı.

Saat 13.44 itibarıyla Bitcoin yüzde 0.28 oranında düşüşle 59 bin 800 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Öte yandan son 3 işlem gününde de negatif fiyatla işlem gören Bitcoin 8 bin dolardan fazla değer kaybetti.

ETHEREUM DA DÜŞÜYOR

Bitcoin'in ardından en yüksek hacimli ikinci kripto para olan Ethereum ise bugün 4 bin 63 dolar seviyesine kadar geri çekildi.

Saat 13.44 itibarıyla lider altcoin yüzde 0.79 oranında düşüşle 4 bin 173 dolardan işlem görüyor.

TOPLAM PİYASA DEĞERİ GERİLİYOR

Bitcoin ve Ethereum'da görülen satıcılı seyir piyasanın geneline yansıyor. Bu gelişmeyle birlikte kripto paraların toplam değeri 2.47 trilyon dolara kadar geri çekildi.

Kaynak: milliyet.com.tr

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.