2022 yılında Avrupa ülkelerinde asgari ücret ne kadar; Türkiye kaçıncı sırada?

Avrupa ülkelerinde 2022 yılının ilk yarısında geçerli asgari ücretler açıklandı. Güncel verilere göre, Türkiye brüt asgari ücrette 26 ülke içinde 23. sırada yer aldı. Türkiye asgari ücretin satın alma gücünde ise 10. sırada yer alarak 16 Avrupa ülkesinden daha iyi konumda bulunuyor.

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Ofisi 2022 yılına ait asgari ücret verilerini açıkladı. Buna göre Türkiye'de brüt asgari ücret 347 Euro oldu.

Türkiye 26 Avrupa ülkesi içinde sondan 4. sırada yer alıyor. Türkiye'nin AB ülkelerinden sadece Bulgaristan'a karşı daha iyi durumda.

Bulgaristan'da brüt asgari ücret 332 Euro. Lira'nın Euro karşısında değer kaybetmesi durumunda yıl içinde Türkiye tekrar Bulgaristan'ın gerisine düşebilir.

Asgari ücret, yüzde 50 zamma rağmen

Euro bazında 46 Euro düştü

Türkiye'de asgari ücrete yaklaşık yüzde 50 zam gelmesine rağmen Euro bazında 2021'in ikinci yarısında düşüş yaşandı. 393 Euro olan brüt asgari ücret 46 Euro azalarak 347 Euro'ya geriledi.

Almanya'da asgari ücret 1585 Euro

Brüt asgari ücret 2 bin 202 Euro ile en yüksek Lüksemburg'da. Bu ülkeyi İrlanda (bin 724), Hollanda (bin 701), Belçika (bin 626) ve Almanya (bin 585) takip ediyor.

En düşük brüt asgari ücret ise 245 Euro ile Arnavutluk'ta. Karadağ 331 Euro ile sondan ikinci, Bulgaristan 332 Euro ile sondan üçüncü ve Türkiye 347 Euro ile sondan 4. sırada yer alıyor. Türkiye'nin komşusu Yunanistan'da ise asgari ücret 758 Euro oldu.

Satın alma gücünde Türkiye daha iyi durumda,

Almanya Avrupa'da 2. sırada

Brüt asgari ücretin satın alma gücünde ise Türkiye 26 ülke içinde 10. sırada. Türkiye bu alanda 16 Avrupa ülkesinden daha iyi konumda.

Asgari ücretin satın alma gücü Türkiye'de bin 44 puan. Asgari ücrete gelen yaklaşık yüzde 50 zamma rağmen Türkiye'de asgari ücretin satın alma gücü 2021 yılına göre değişmeyerek aynı aynı kaldı.

Zirvede ise bin 619 puan ile Lüksemburg var.

İkinci sırada ise bin 465 Euro ile Almanya bulunuyor. Diğer bazı ülkelerde asgari ücretin satın alma gücü ise şöyle: Hollanda (bin 461), Belçika (bin 411), Fransa (bin 363), İrlanda (bin 267).

Asgari ücretin satın alma gücünde son sırada 422 puan ile yine Arnavutluk var. Karadağ 587 puan ile sondan ikinci ve Bulgaristan 596 puan ile sondan üçüncü sırada yer alıyor. Yunanistan'da ise satın alma gücü Türkiye'den düşük: 884 puan.

Kaynak: Euronews Türkçe .