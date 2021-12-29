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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / 2022 yılı için dikkat çeken altın tahmini! Gram altında yükseliş sürüyor mu?

2022 yılı için dikkat çeken altın tahmini! Gram altında yükseliş sürüyor mu?

Credit Suisse değerli metaller analisti Fahad Tarıq, Fed'in 2022 yılında faiz oranlarını artırmaya hazırlanmasına rağmen kısa vadede altın fiyatları için iyimser olmaya devam ettiklerini söyledi. Şu sıralar gram altın ise 700 liranın üzerinde satış işlemi görüyor.

34 Dakika Önce
2021-12-29 14:38:53
2022 yılı için dikkat çeken altın tahmini! Gram altında yükseliş sürüyor mu?

Merkezi İsviçre'nin Zürih kentinde bulunan banka ve finans Credit Suisse 2022 altın tahminini açıkladı.

Credit Suisse değerli metaller analisti Fahad Tarıq, Fed'in 2022 yılında faiz oranlarını artırmaya hazırlanmasına rağmen kısa vadede altın fiyatları için iyimser olmaya devam ettiklerini söyledi.

Business Insider'da yer alan habere göre 2022 yılında altında ortalama fiyatın 1850 dolar/ons civarında oluşmasını beklediklerini ifade eden Tarıq, altın fiyatının uzun vadede ise pandemi öncesi seviyelerinde üzerinde kalamayacağını öngördüklerini belirtti.

2023 yılında altın fiyatının, büyük merkez bankalarının faiz artırımlarına devam ettirmelerine bağlı olarak 1600 dolar/ons seviyesine doğru gerileyeceğini öngören Credit Suisse, uzun vadede ise altın fiyatının 1400 dolar/ons seviyelerinde oluşmasını beklediklerini vurguladı.

Credit Suisse analisti Tariq, 2022 yılında Fed'den 3 faiz artırımı beklediklerini, bu artırımlara rağmen reel faizin negatif olmaya devam edeceğini ve bunun kısa vadede altın fiyatı için destekleyici olmayı sürdüreceğini vurguladı.

Türkiye piyasasında ise geçtiğimiz haftalarda 1065 lirayı gören gram altın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın döviz kurlarıyla ilgili ekonomik paketi açıklamasından 600 liranın altını görmüştü. Bugün ise altın fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Şu sıralar gram altın 700 liranın üzerini gördü.

29 Aralık altın fiyatları saat 14.46 itibari ile yükselişte... Gram altın 700 lirayı aştı çeyrek altın ise 1.172,08 liradan alıcı buluyor.

29 Aralık saat 14:66 itibariyle serbest piyasada altın alış ve satış fiyatları şöyle:

Ekran Resmi 2021-12-29 14.46.59

Ekran Resmi 2021-12-29 14.47.10

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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