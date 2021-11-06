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TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / 2021 yılının başından bu yana en iyi performans gösteren merkezi borsa Token’ları

2021 yılının başından bu yana en iyi performans gösteren merkezi borsa Token’ları

Fiyat performans olarak 2021 yılının başından bugüne kadar en iyi 15 CEX token’ı arasından birinci olan token %2637 oranla Kucoin Shares (KCS) oldu. Onu %2620 oranla LCX, %2357 oranla WazirX (WRX) takip etti.

2 Saat Önce
2021-11-06 13:15:52
2021 yılının başından bu yana en iyi performans gösteren merkezi borsa Token’ları

Fiyat performansına göre 2021 yılı başından bu yana en iyi olan 15 merkezi borsa (CEX) token'ı açıklandı.

CryptoDiffer'dan alınan verilere göre, fiyat performans olarak 2021 yılının başından bugüne kadar en iyi 15 CEX token'ı arasından birinci olan token %2637 oranla Kucoin Shares (KCS) oldu.

Onu %2620 oranla LCX, %2357 oranla WazirX (WRX), %1498'le AscendEx Token (ASD) ve %1393 ile Binance coin (BNB) takip etti.

Ekran Resmi 2021-11-06 13.12.38

Piyasa değeri açısından en yüksek CEX Token 93.6 milyar dolarla Binance Coin (BNB) olurken onu 7.44 milyar dolarla Crypto.com Coin (CRO), 7.22 milyar dolarla FTT Token (FTT), 5.86 milyar dolarla OKB Token ve 3.09 milyar dolarla UNUS SED LEO (LEO) izledi.

Kaynak: coinkolik.com

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

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