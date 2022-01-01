DİĞER İÇERİKLER

KURUMSAL

SOSYAL HESAPLAR

CANLI YAYIN
2021’de İstanbul’da konut, İzmir’de arsa arandı
2021'in en zengin Rusları açıklandı
Ekmeklik una zam mı geldi? Ekmek fiyatları yine artacak mı? Una ne kadar zam geldi?
ABD'de 2 bini aşkın uçuş Kovid-19 ve hava koşullarından iptal edildi
AB, nükleer ve gazı yeşil yatırım olarak tanımlayacak
Almanya 3 nükleer santralini daha kapattı
Bitcoin birikimi sigortalanır mı? 2022'de kripto para düzenlemesi I Kripto varlıklar 2022'de nasıl seyredecek?
Elektrik fiyatı nasıl belirleniyor? Doğalgaz zammı neye göre yapılıyor?
Milli takımın 2021 performansı I Milli sporcular kaç madalya kazandı?
Sudan'da askeri yönetim karşıtı protesto gösterilerinde ölenlerin sayısı 54’e yükseldi
Kıbrıs Zafere Doğru 21. bölüm ne zaman yayınlanacak? Kıbrıs Zafere Doğru 21. bölüm son bölüm full izle!
Filistin hükümetinde sınırlı kabine değişikliği yapıldı
AK Partili Kurtulmuş'tan CHP'ye ‘Kur'an kursu’ tepkisi
İran'da silahlı çatışma: 8 ölü
Karadeniz Teknik Üniversitesi 25 akademisyen alım ilanı | KTÜ doçent, öğretim üyesi alım başvurusu nereye yapılacak?

TIMETURK / GLOBAL EKONOMİ / 2021'in en zengin Rusları açıklandı

2021'in en zengin Rusları açıklandı

Forbes, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov'un ve çevrimiçi perakendeci Wildberries'in kurucusu Tatiana Bakalchuk'un 2021'de en zengin milyarderler olduğunu yazdı.

23 Dakika Önce
2022-01-01 22:27:34
2021'in en zengin Rusları açıklandı

Forbes, sosyal medya platformu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un ve çevrimiçi perakendeci Wildberries'in kurucusu Tatiana Bakalchuk'un 2021 yılının en zengin Rus milyarderleri olduğunu yazdı.

İki ismin servetleri sırasıyla 13,81 milyar dolar ve 11,92 milyar dolar arttı.

Pavel Durov ve Tatiana Bakalchuk, 2021'de en zengin Ruslar sıralamasında birinci ve ikinci sırayı aldı. Özellikle, yıl içinde Durov'un serveti 13.81 milyar dolar artarak 17.24 milyar dolara yükseldi. Durov'un Mart 2021'de Telegram ilk kez borsaya açıldı ve 1 milyar dolar topladı.

Bakalchuk ise, 2021'deki serveti 11.92 milyar dolar artarak 13.02 milyar dolara yükseldi. Wildberries, karşı halka arzıyla şirketin cirosu Ocak-Eylül ayları arasında yıllık %89 artarak 538,9 milyar rubleye ulaştı.

Rusya'da en zenginler sıralamasında üçüncü sırada sanayici Andrey Melnichenko (25,37 milyar dolar), dördüncü ve beşinci sırada metalurji uzmanı Alexei Mordashov (29,52 milyar dolar) ve petrol şirketi sahibi Vagit Alekperov (26,16 milyar dolar) yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.

YORUMLAR (0)

Görüş Bildir Bizimle Paylaş