2021'in en zengin Rusları açıklandı

Forbes, Telegram’ın kurucusu Pavel Durov'un ve çevrimiçi perakendeci Wildberries'in kurucusu Tatiana Bakalchuk'un 2021'de en zengin milyarderler olduğunu yazdı.

Forbes, sosyal medya platformu Telegram'ın kurucusu Pavel Durov'un ve çevrimiçi perakendeci Wildberries'in kurucusu Tatiana Bakalchuk'un 2021 yılının en zengin Rus milyarderleri olduğunu yazdı.

İki ismin servetleri sırasıyla 13,81 milyar dolar ve 11,92 milyar dolar arttı.

Pavel Durov ve Tatiana Bakalchuk, 2021'de en zengin Ruslar sıralamasında birinci ve ikinci sırayı aldı. Özellikle, yıl içinde Durov'un serveti 13.81 milyar dolar artarak 17.24 milyar dolara yükseldi. Durov'un Mart 2021'de Telegram ilk kez borsaya açıldı ve 1 milyar dolar topladı.

Bakalchuk ise, 2021'deki serveti 11.92 milyar dolar artarak 13.02 milyar dolara yükseldi. Wildberries, karşı halka arzıyla şirketin cirosu Ocak-Eylül ayları arasında yıllık %89 artarak 538,9 milyar rubleye ulaştı.

Rusya'da en zenginler sıralamasında üçüncü sırada sanayici Andrey Melnichenko (25,37 milyar dolar), dördüncü ve beşinci sırada metalurji uzmanı Alexei Mordashov (29,52 milyar dolar) ve petrol şirketi sahibi Vagit Alekperov (26,16 milyar dolar) yer alıyor.

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.