136 ülke, teknoloji şirketlerine karşı anlaştı: Artık kaçıramayacaklar

OECD önderliğinde 136 ülke arasında anlaşma sağlandı. Büyük teknoloji şirketleri artık vergiden kaçmak için farklı ülkeleri kullanamayacak.

OECD (Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü) liderliğinde 136 ülke arasında yüzde 15'lik küresel vergi için anlaşma imzalandı. Yapılan anlaşmaya göre teknoloji şirketleri artık vergiden kaçmak için, yatırımcı çekmeye çalışan vergi cenneti ülkelere gidemeyecek. Uluslararası geçerliliğe sahip olan bu anlaşmanın son yıllarda yapılmış en büyük reform olduğu söyleniyor.

Vergi yükünü azaltmak isteyen teknoloji şirketleri artık operasyonlarını az gelişmiş veya gelişmekte olan ülkelere taşıyamayacağı gibi; ayrıca çok uluslu şirketleri kâr beyanına ve daha fazla vergi ödemesine zorlayacak yeni kurallar da içeriyor. Ancak Biden yönetimi tarafından bu anlaşmaya ek bir madde konuldu. Facebook, Google ve Amazon gibi ismi geçen şirketlere önümüzdeki 2 yıl boyunca ek vergi getirilmeyecek.

Teknoloji şirketleri ve milyarderler anlaşmayı bozmak istedi!

ABD başta olmak üzere pek çok ülke bu tasarıyı imzalamak için masaya oturdu. Ancak İrlanda, Çin ve Brezilya gibi ülkeler isteksiz olduklarını belli ederken; Sri Lanka, Pakistan, Nijerya ve Kenya imza atmamak için büyük direnç gösterdi. Üstelik İrlanda, geçtiğimiz hafta yapılan müzakerelerde “en az yüzde 15” olarak oylamaya sunulan ibarenin “en az” kısmının çıkartılmasını sağladı. Bu sayede onaylanan anlaşma sonrasında, şirketlere yüzde 15′den fazla vergi getirilmesinin önüne geçti.

Halihazırda denizaşırı vergi cennetlerinden faydalanan pek çok teknoloji şirketi ve yatırımcıları, anlaşmayı iptal ettirmeye çalıştı. Ancak G20 ülkeleri ve OECD'nin kararlı duruşu sebebiyle anlaşmanın iptal olmayacağını anlayan şirketlerin ek vergi yüküne getirilecek miktar konusunda bazı ülkelere baskı yaptığı tahmin ediliyor.

Kasaya 150 milyar dolar ek gelir girecek

Dublin'de yapılan görüşmelerin ardından, anlaşma sırasında şirketlere getirilecek vergi yükünün kısıtlanmasını sağlayan İrlanda, uluslararası şirketlere uygulanan vergiyi yüzde 12.5'den yüzde 15'e çıkarttı. İrlanda'nın yapmış olduğu bu hamleyle OECD liderliğinde yapılan müzakerelerde karşı çıktığı G20 ülkelerine anlaşmazlığa düşmekten kaçındığını gösterdi.

OECD, yalnızca bu yapılan anlaşmanın bile, dünya çapında 150 milyar dolara yakın ek vergi geliri yaratmasını beklediğini söyledi. Neredeyse tüm OECD ülkeleri (Cayman Adaları gibi vergi cennetleri bile) anlaşma öncesi gerekli onayları vermişti. G20 ülkeleri de geçtiğimiz yaz aylarından bu yana konu üstünde çalışmalarını sürdürmüş ve kendi aralarında çoktan anlaşma sağlamışlardı.

Kaynak: shiftdelete.net

Bu yazı Timeturk.com'dan alınmıştır.